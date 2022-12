Neuer Biergarten für Grafing: 60 Sitzplätze im Schledererhof

Von: Michael Seeholzer

Als Parkplatz zu schade: Im Schledererhof soll ein Biergarten mit 60 Plätzen entstehen. © Stefan Roßmann

Der Bauausschuss hat im Schledererhof eine Außengastronomie mit 60 Sitzplätzen genehmigt. Damit gibt es einen neuen Biergarten für Grafing.

Grafing – Der Schledererhof in Grafing hat schon manchen Umbau erlebt. Früher gab es hier sogar mal eine Zapfsäule und Garagen, in denen der Bräu Max-Josef seine Oldtimer lagerte. Jetzt ist das Areal hauptsächlich ein großer, gepflasterter Parkplatz. Eigentlich zu schade mitten im Zentrum der Stadt für solch eine ausschließliche Nutzung. Aber das wird bald anders. Der jetzige Bräu und Max-Josefs Nachfolger Gregor Schlederer hat Pläne, und die wurden im Grafinger Bauausschuss behandelt.

Es ging um den Antrag auf Nutzungsänderung einer Teilfläche des Hofes. Sie soll in einen Biergarten mit 60 Sitzplätzen umgewandelt werden. Dazu müssen sechs Parkplätze verschoben werden. Sie sind nicht weg, sondern werden einfach auf dem großen Gelände woanders ausgewiesen.

Kein Biergarten im rechtlichen Sinn

Mit der Begriffsbezeichnung war die Verwaltung nicht ganz einverstanden. „Das ist kein Biergarten im rechtlichen Sinn, sondern eine Außengastronomie“, meinte Bauamtsleiter Josef Niedermaier. Das heißt, um 22 Uhr müsse Schluss sein. Im Bauausschuss war aber erkennbar, dass in dieser Hinsicht das letzte Wort vielleicht noch nicht ganz gesprochen ist. Tatsächlich haben die Kommunen einen kleinen Spielraum. Die Dehoga forderte schon vor Jahren, die Öffnungszeiten in der Außengastronomie auf bis zu 24 Uhr zu erweitern, weil Soziallärm wie Reden Lachen oder Singen etwas anderes sei als Bohren, Hämmern oder Sägen.

Das sah auch Bauausschussmitglied Claus Eimer (FDP) so: Er sehe das Vorhaben des jungen Bräu „sehr positiv. Wir sollten froh sein, wenn wir die Innenstadt beleben“, meinte er zu dem Antrag. Christian Einhellig (FW) hingegen hatte Bedenken, „dass es dort gemütlich wird, mit den ganzen Parkplätzen“. Mit der Errichtung der beantragten Freischankfläche stehen dann 150 Quadratmeter mit 129 Sitzplätzen an der Ostseite am Marktplatz, sowie jetzt neu 113 Quadratmeter mit 60 Sitzplätzen an der Westseite, also insgesamt fast 190 Sitzplätze auf einer Fläche von 263 Quadratmetern zur Verfügung.

Einstimmige Zustimmung des Bauausschusses

Der Bauausschuss erteilte einstimmig seine Zustimmung zu diesem Vorhaben, verband damit aber eine Bitte an den Bräu. Die Schranke am Eingang zum Schledererhof soll abgebaut werden. „Gefühlt ist das kein öffentlicher Parkplatz“, begründete Johannes Oswald (Grüne) diesen Wunsch.

