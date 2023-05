Mit diesen süßen Muttertagsherzen aus Blätterteig geht Liebe durch den Magen

Von: Sandra Keck

Weil Liebe durch den Magen geht: süße Muttertagsherzen aus Blätterteig. © Einfach Tasty

Mache diesen Tag für deine Mama zu etwas ganz Besonderem.

Am zweiten Sonntag im Mai ist Muttertag. Und jedes Jahr frage ich mich aufs Neue, was ich meiner Mama zu diesem besonderen Festtag schenken kann? Da Liebe ja bekanntlich durch den Magen geht, gibt es ein kleines Geschenk aus der Küche. Diese süßen Muttertagsherzen aus Blätterteig sind schnell und mit wenigen Zutaten gemacht und perfekt, wenn man jetzt noch keine Geschenkidee hat. Falls deine Mama schon süß genug ist und sich eher über herzhafte Kleinigkeiten freut, dann sorgt eine Zwiebelmarmelade mit Balsamico garantiert fürs gehobene Niveau beim nächsten Festessen. Also, worauf wartest du? Ran an den Herd beziehungsweise Backofen.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

1 Pck. (270 g) Blätterteig a. d. Kühlregal

1 Ei, verquirlt

Konfitüre nach Wahl (z. B. Himbeere)

100 g Mascarpone

2 EL Zucker

Außerdem:

Herz-Ausstechformen in verschiedenen Größen

Die Zubereitung ist ganz einfach:

Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Blätterteig entrollen. Für ein süßes Muttertagsherz jeweils zwei Herzen mit dem großen Plätzchenausstecher aus dem Teig stechen. Anschließend den kleineren Ausstecher verwenden, um bei einem der beiden Herzen die Mitte auszustechen. Die großen Herzen ohne Loch, auf ein mit Backpapier ausgelegtes, Backblech legen. Mit dem verquirlten Ei bestreichen. Etwas Konfitüre in die Mitte der Herzen geben. Das zweite Herz mit dem Loch darauf legen. Die Ränder mit einer Gabel festdrücken und gut verschließen. Nochmals mit Ei bestreichen. Für 10 Minuten goldbraun backen und vollständig auskühlen lassen. Mascarpone und Zucker vermengen und in einen Spritzbeutel geben. Die Muttertagsherzen mit der Mascarponecreme dekorieren. Verschenken und DANKE, MAMA sagen. Sie wird sich freuen. Ganz sicher!

