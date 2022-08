Blaubeer-Streuselschnitten: einfaches Rezept für den sommerlichen Kuchengenuss

Von: Maria Wendel

Stellen Sie sich bei diesem Kuchen noch eine cremige Frischkäse-Schicht vor. Himmlisch lecker! (Symbolbild) © Bernd Jürgens/Imago

Ein einfacher Keksboden, eine cremige Frischkäse-Schicht, fruchtige Blaubeeren und als Abschluss knusprige Streusel: Mehr kann man von einem Kuchen-Rezept nicht verlangen.

Schnell gemachte, einfache Kuchen-Rezepte sind doch die besten, oder? Kein Hefeteig, den man erst gehen lassen muss, keine tausend Zutaten, für die man im Supermarkt lange auf die Suche gehen muss ... Einfach Zutaten zusammenrühren, die Schichten in die Form füllen und ab in den Ofen. Heraus kommt in diesem Fall ein köstlich duftender Blechkuchen mit allem, was das Herz begehrt: knuspriger Boden, cremige und fruchtige Füllung und eine Streuselschicht obenauf. Mit diesem Rezept für einen Blaubeer-Streuselkuchen gelingt das ganz einfach. Den können Sie zum Schluss in handliche Rechtecke schneiden, so eignet er sich prima fürs Kuchenbüfett oder ein Picknick. Und das Beste: Der Kuchen schmeckt im Sommer herrlich mit frischen Blaubeeren – im Grunde können Sie dieses Rezept aber zu jeder Jahreszeit nachbacken, denn er funktioniert genauso gut mit gefrorenen Blaubeeren. Oder Sie variieren beim Obst, wie wäre es mit Waldbeeren, Himbeeren, Pflaumen oder Apfel?

Blaubeer-Streuselkuchen fürs Blech: Die Zutaten

Portionen: für 16 Stücke Backzeit: 60 Minuten Schwierigkeitsgrad: einfach

Für den Boden:

100 g Butter

220 g Haferflockenkekse oder Cookies

1 Prise Salz

Für den Belag:

350 g Blaubeeren

2 EL Stärke

50 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

etwas Zitronenabrieb

500 g Frischkäse

75 g Zucker

2 Eier

120 g Sauerrahm

Für die Streusel:

60 g Mehl

60 g Haferflocken

50 g brauner Zucker

1 Prise Salz

75 g Butter

So backen Sie leckeren Blaubeer-Streuselkuchen vom Blech

Heizen Sie den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze oder 160 °C Umluft vor und fetten Sie eine eckige Backform oder ein Backblech ein. Für den Boden schmelzen Sie die Butter. Mahlen Sie die Kekse in einem Mixer fein und mischen Sie die Kekskrümel mit der flüssigen Butter und dem Salz. Geben Sie die Masse auf das Blech oder in die Form und drücken Sie sie fest. Stellen Sie den Boden kalt. Für die Blaubeerschicht geben Sie Blaubeeren, Stärke, Zucker, Vanillezucker und Zitronenabrieb in einen Topf und lassen alles einköcheln. Wenn der Saft andickt, nehmen Sie den Topf herunter und lassen die Masse ein wenig abkühlen. Für die Frischkäse-Creme rühren Sie den Frischkäse zunächst ein paar Minuten mit dem Handrührgerät cremig. Dann geben Sie Zucker, Eier und Sauerrahm hinzu und verrühren alle Zutaten. Für die Streusel verkneten Sie alle Zutaten per Hand miteinander. Verteilen Sie dir Frischkäsecreme gleichmäßig auf dem Keksboden und darauf die Blaubeerschicht. Verteilen Sie abschließend die Streusel auf dem Blaubeerkuchen. Backen Sie den Blaubeer-Streuselkuchen im Ofen für 55-60 Minuten. Lassen Sie danach den Kuchen auskühlen. Zum Servieren schneiden Sie den Kuchen in handliche Stücke.

Viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit!