Die perfekte Bolognese zum Vorkochen und Einfrieren: Cleveres Rezept von Jamie Oliver

Von: Maria Dirschauer

Nudeln mit Bolognese sind ein schnelles, leckeres Essen – besonders, wenn die Sauce schon vorgekocht und einsatzbereit ist. © Addictive Stock/Imago

Bolognese ist eine Klassiker-Nudelsauce, die fast jeder gerne isst. Es gibt unzählige Rezeptvarianten. Starkoch Jamie Oliver verrät Ihnen eine einfache Variante, die Sie gut für die Familie vorkochen können.

Wenn es beim Kochen schnell gehen muss, ist man dankbar, wenn man nur in den Gefrierschrank greifen und etwas auftauen kann. Die Rede ist aber nicht von Tiefkühl-Pizza, sondern von leckerem, selbst gekochten Essen. Dazu müssen Sie nur, wenn Sie frisch kochen, die doppelte Menge zubereiten und schon können Sie die Hälfte einfrieren. Das funktioniert besonders gut mit Eintöpfen, Suppen und Nudelsaucen. Zum Beispiel mit köstlicher Bolognese-Sauce.

Auf seinem Youtube-Kanal zeigt Starkoch Jamie Oliver ein klassisches und familienfreundliches Rezept für Bolognese, die man für das schnelle Pasta-Abendessen, aber auch für verschiedene Gerichte wie Lasagne oder Chili con Carne immer auf Vorrat haben sollte. Weiterer Vorteil: Mit dieser Sauce können Sie Ihren Kindern eine Extraportion Gemüse unterjubeln, in diesem klassischen Rezept zum Beispiel in Form von Möhren und Sellerie. Sie können aber auch noch weiteres Gemüse verarbeiten, etwa Zucchini oder Kürbis. Im Gegensatz zum traditionellen Bolognese-Rezept kommt hier kein Wein in die Sauce, damit auch Kinder und Schwangere ohne Bedenken mitessen können. Beachten Sie: Alkohol verkocht nicht immer vollständig.

Die Zutaten für Bolognese zum Vorkochen und Einfrieren – Rezept von Jamie Oliver

Mengenangaben für 16 Portionen Bolognese:

2 Zweige frischer Rosmarin

100 Gramm geräucherter Speck

1 EL Olivenöl

1 kg Rinderhackfleisch

1 kg Schweinehackfleisch

2 Zwiebeln

4 Karotten

4 Stangen Sellerie

2 gehäufte EL Tomatenmark

4 Dosen geschälte Tomaten

So kochen Sie die Bolognese von Jamie Oliver – perfektes Rezept zum Vorkochen

Ziehen Sie die Rosmarin-Nadeln von den Zweigen ab und hacken Sie diese klein. Schneiden Sie den Speck klein. Erhitzen Sie das Olivenöl in einem großen Topf auf höchster Stufe und geben Sie Rosmarin und Speck hinein. Fügen Sie das Hackfleisch hinzu und zerkleinern Sie es mit einem Holzlöffel. Braten Sie das Hack für etwa zehn Minuten auf mittlerer Hitze goldbraun, rühren Sie dabei regelmäßig gut um. Zerkleinern Sie Zwiebeln, Karotten und Sellerie in der Küchenmaschine oder im Universalzerkleinerer (werblicher Link). Alternativ mit dem Messer fein schneiden. Geben Sie das Gemüse zum Hackfleisch hinzu und rühren Sie alles gut um. Lassen Sie alles für weitere zehn Minuten bei mittlerer Hitze braten, rühren Sie dabei häufig um. Geben Sie das Tomatenmark hinzu sowie die Dosentomaten. Füllen Sie die Dosen noch einmal mit Wasser und geben Sie das zur Sauce. Lassen Sie die Bolognese bei niedriger Hitze für 1,5 bis 2 Stunden köcheln.

Im Video sehen Sie die Zubereitung der Bolognese von Jamie Oliver

Bolognese einfrieren und aufwärmen: So geht‘s

Da Sie mit diesem Rezept eine große Menge an Bolognese vorgekocht haben, können Sie prima einige Portionen einfrieren. Dann haben Sie beim nächsten Mal, wenn Sie Lust auf Spaghetti Bolognese oder einen Pastakuchen haben, direkt Vorrat im Gefrierschrank.

Nachdem die Sauce abgekühlt ist, geben Sie portionsweise einige Kellen Bolognese in Gefrierbeutel mit Zipper. Legen Sie diese flach hin und drücken Sie die Luft heraus. Je dünner die Gefrierbeutel sind, desto schneller gefriert die Sauce und desto schneller kann man sie wieder aufwärmen. Außerdem kann man so gut mehrere Saucen-Beutel stapeln und Platz im Gefrierschrank sparen.

Die Bolognese kann für einige Monate im Tiefkühlschrank aufbewahrt werden. Zum Auftauen halten Sie die Beutel einfach kurz unter den Wasserhahn, geben den Bolognese-Inhalt in eine Pfanne und erwärmen die leckere Sauce in wenigen Minuten.