Brötchen ohne Ofen aufbacken, stattdessen in der Pfanne: das spart Zeit, Strom und Geld

Wie lange dauert das aufbacken in der Pfanne und wie lange dauert es in der Heißluftfritöse um goldbraune Brötchen zu bekommen?

Bei gleicher Heizleistung von 2200 Watt dauert es in der Pfanne mindestens 10 Minuten in der Heißluftfritöse maximal 5 Minuten.

2200 : 60 = 36,7 Watt/min. x 5 = 183 Watt in der Fritöse und 367 Watt in der Pfanne.

Wo bleibt da die Ersparnis?

Ich bin immer wieder erstaunt über die Spartipps.