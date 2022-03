Backen Sie dieses schnelle Bürgermeisterbrot – ganz ohne Weizenmehl

Von: Anne Tessin

Sie haben kein Weizenmehl bekommen? Brot backen können Sie trotzdem und dann auch noch dieses kernige Bürgermeisterbrot. Dinkel und Buchweizen sind der Schlüssel.

Die Regale in den Supermärkten sind vielerorts leer. Besonders die Sonnenblumenöl- aber auch die Weizenmehlbestände sind stark geschrumpft und daran sind auch unverantwortliche Hamsterkäufe schuld, wie diese Reaktionen auf aktuelle Angebote in den Supermärkten zeigen* (22.03.22). Selbstversorger, die frisches Brot backen wollen, geraten deshalb in Nöte, aber das muss gar nicht sein.

Weizenmehl lässt sich wunderbar durch Dinkelmehl ersetzen. Das ist zwar häufig etwas teurer, aber auch hier gibt es Angebote für Sparfüchse. Sie trauen sich nicht, Ihr herkömmliches Brotrezept mit Dinkelmehl zu backen? Dann steigen Sie einfach um und probieren Sie dieses Rezept für kerniges Bürgermeisterbrot aus. Es wird mit Dinkelmehl, Buchweizenmehl und Hefe gebacken und gelingt auch Anfängern – dieses einfache Vollkornbrot übrigens auch.

Rezept für Bürgermeisterbrot ohne Weizenmehl: Mit diesen Zutaten backen Sie das Brot

400 g Dinkelvollkornmehl

100 g Buchweizenmehl

1 - 2 TL Salz

2 TL Apfelessig (so machen Sie ihn selbst)

70 g Leinsamen

70 g Sesam

70 g Sonnenblumenkerne

1 Würfel Hefe, frisch

0,5 Liter Wasser, lauwarm

Fett oder Backpapier für die Form

Brot ohne Weizenmehl backen: So gelingt das Bürgermeisterbrot auch Anfängern

Heizen Sie Ihren Backofen auf 220 Grad Ober-/Unterhitze vor und fetten Sie eine große Kastenform gründlich aus. Alternativ können Sie sie mit Backpapier auslegen. Lösen Sie die Hefe in etwas von dem lauwarmem Wasser (etwas 37 Grad) auf und lassen Sie sie zugedeckt etwas 10 Minuten stehen. Ist sie aktiv, sollten sich dabei Bläschen bilden und ein leises Bitzeln zu hören sein. Mischen Sie derweil das Dinkelmehl und das Buchweizenmehl mit dem Salz, dem Essig und den Saaten und mengen Sie danach die aktivierte Hefe zusammen mit dem restlichen lauwarmen Wasser unter. Verarbeiten Sie alles zu einem geschmeidigen Teig – mit der Hand, der Küchenmaschine oder dem Handmixer – und füllen Sie ihn in die Kastenform. Backen Sie das Bürgermeisterbrot ohne vorherige Gehzeit je nach Backofen 45 bis 60 Minuten. Stürzen Sie es danach aus der Kastenform, oder heben Sie es zusammen mit dem Backpapier heraus und lassen Sie es auskühlen.

Wer mag, kann noch mehr Samen verwenden und mit diesem den Brotteig vorm Backen bestreuen, für noch mehr kernigen Genuss.

Bürgermeisterbrot ohne Weizenmehl: Schnelles Rezept ohne Gehzeit

So schnell haben Sie Ihr Bürgermeisterbrot zusammengeknetet und gebacken. Die lästige Gehzeit des Hefeteiges entfällt völlig und das spart Ihnen ordentlich Zeit. Aber das Beste ist: Das Brot bleibt lange saftig – wenn Sie es richtig aufbewahren, sogar mehrere Tage.