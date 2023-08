Butter oder Margarine – was ist eigentlich nachhaltiger?

Von: Anne Hund

Als Brotaufstrich, zum Braten oder als Zutat beim Backen: Manche verwenden lieber Butter, andere Margarine.

Butter wird gerne zum Backen verwendet. Der spezielle Geschmack ist nicht so einfach zu ersetzen. Und auch beim Frühstück bevorzugen viele Menschen Butter als Brotaufstrich. Andere mögen als Aufstrich lieber Margarine, wo es eine große Auswahl an Varianten gibt, zum Beispiel Pflanzen-, Joghurt-, Voll- oder Halbfettmargarine. Nur einer der häufig angeführten Unterschiede, warum sich beim Kochen manche eher für das eine oder andere entscheiden: Während Butter sich eher bei niedrigen Temperaturen zum Braten eigne, vertrage Margarine mehr Hitze.

Butter oder Margarine – was ist eigentlich nachhaltiger?

Wie steht es mit der CO2-Bilanz? Dem Nachhaltigkeitsportal Utopia zufolge werden für ein Kilogramm Butter 25 Kilogramm Kohlendioxid ausgestoßen. In der Regel wird Butter aus Kuhmilch hergestellt. Um Butter zu produzieren, benötigten Landwirte „sehr viel Milch, etwa fünf Liter für 250 Gramm Butter“, heißt es in dem früheren Beitrag auf Utopia.de.

Was den Klimaschutz bei der Erzeugung betrifft, gibt es, wie zudem das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) erklärt, „einen klaren Favoriten“ – „Margarine lässt 0,7 Kilo Treibhausgase entstehen, Butter dagegen etwa 25 Kilo“, berichtete das BZfE auf seiner Website. Welches Fett ist enthalten? „Margarine ist nicht gleich Margarine“, schilderte das BZfE an der Stelle. Sie könne aus ganz unterschiedlichen Fetten mit verschiedenem Ursprung gewonnen werden. Es gebe Margarine „aus Sonnenblumenkernen oder Soja“. Meist handele es sich „um eine Mischung“. Welches Fett eine Margarine enthalte, sei in der Zutatenliste aufgeführt.

Butter oder Margarine – was ist gesünder?

Butter enthalte als tierisches Fett „Cholesterin und überwiegend gesättigte Fettsäuren“, heißt es in dem früheren Beitrag des BZfE ganz allgemein. Margarine sei cholesterinfrei, sie liefere auch ungesättigte Fettsäuren, die in der Ernährung „oft eher Mangelware“ seien. Allerdings sei Margarine stärker verarbeitet als Butter – „denn die Fette müssen teilweise gehärtet werden, damit sie streichfähig sind“. Butter oder Margarine, was ist gesünder? Erfahren Sie hier mehr über die Einschätzung von Experten.

Viele Hobbybäcker verwenden übrigens Öl statt Butter. Beim Backen eignen sich Kokosöl und Rapsöl, aber auch das neutrale Sonnenblumenöl kann man zum Backen verwenden.