Butter oder Margarine: Welches Fett sollte man zum Kochen und Backen verwenden?

Analogbutter - nein, danke. Als vor ein paar Jahren rauskam, dass auf den ganzen 99-Ct-TK-Pizzen kein Käse drauf ist sondern von der Industrie zusammenpampte Öl- und Fettgemische, war das Gezeter groß (übrigens auch beim Merkur). Und jetzt ist genau die gleiche Pampe die gesunde, moderne, verantwortungsbewusste Alternative zum Milchprodukt...?

Ich weiß nicht, was bewundernswerter ist - die Macht guten Marketings oder die Chuzpe, so was als Journalismus zu bezeichnen...