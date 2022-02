Blitzrezept für leckeren Cheesecake ohne Backen – nur 15 Minuten Arbeitszeit

Von: Maria Dirschauer

Kennen Sie schon das Rezept für Cheesecake mit Blaubeeren, aber ohne Backen? (Symbolbild) © Hayatikayhan/Imago

Lust auf Kuchen, aber bitte schnell und ohne Backofen? Kein Problem: Hier gibt‘s das Rezept für einen himmlischen Cheesecake mit Heidelbeeren und Schokolade.

Einfache Kuchen-Rezepte ohne viel Aufwand und ungewöhnliche Zutaten sind doch die besten, oder? Zu dieser Kategorie gehört auch das Rezept für einen Cheesecake ohne Backen. Wie der Name schon sagt, sparen Sie hier schon allein dadurch Zeit, dass der Kuchen nicht in den Ofen und überwacht werden muss. Sie müssen nur 15 Minuten in die Zubereitung investieren und ab geht‘s für den Cheesecake in den Kühlschrank. Bei dem Kuchen bzw. Dessert wird vor allem geschichtet: Kekse wechseln sich mit einer luftig-frischen Quark-Sahne-Creme ab und ganz oben verlockt ein Topping aus pürierten Heidelbeeren und Schokolade. Wenn das nicht himmlisch klingt? Und es ist so wunderbar einfach nachzumachen.

Cheesecake ohne Backen: Diese Zutaten brauchen Sie

Portionen: für 1 Blech Arbeitszeit: 15 Minuten Kühlzeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: einfach

400 g Quark

250 g saure Sahne

Puderzucker (nach Geschmack)

250 g Schlagsahne

260 g Butterkekse

150 g weiße Schokolade

200 g Heidelbeeren

Heidelbeer-Saison Regionale Heidelbeeren und Blaubeeren (es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen den Früchten!) bekommen Sie von Juni bis September. Wenn gerade keine Saison ist, können Sie auch Tiefkühlbeeren verwenden und diese vorher auftauen.

Rezept für leckeren Cheesecake ohne Backen

Zuerst verrühren Sie in einer Schüssel den Quark mit der sauren Sahne. Süßen Sie nach Geschmack mit dem Puderzucker. Schlagen Sie die Sahne auf – lesen Sie hier, wie das auch ohne Handmixer gelingt – und heben Sie sie vorsichtig unter. Legen Sie ein Blech mit Backpapier und dann mit der Hälfte der Butterkekse aus. Verteilen Sie die Quark-Sahne-Creme auf der Keksschicht und streichen Sie sie glatt. Belegen Sie die Creme mit den restlichen Keksen. Für das Topping schmelzen Sie die weiße Schokolade über einem heißen Wasserbad. Pürieren Sie die Heidelbeeren mit dem Stabmixer und mischen Sie sie mit der flüssigen Schokolade (etwas abkühlen lassen). Verteilen Sie das Heidelbeer-Schoko-Topping auf dem Kuchen. Stellen Sie den Cheesecake ohne Backen bis zum Servieren kalt – mindestens 2 Stunden, damit alles fest wird.

Und dann heißt es nur noch: den Kuchen in Stücke schneiden und genießen. (mad)