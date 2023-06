15 spanische Gerichte, die man einmal im Leben probiert haben muss

Von: Sandra Keck

Von A wie Albóndigas bis Z in Gazpacho: Die spanische Küche ist vielfältig und bietet etwas für jeden Geschmack. In Spanien sollte man diese 15 Gerichte testen.

Die spanische Küche steckt voller Aromen, ist weltbekannt und wurde 2010 von UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe ausgezeichnet. Von köstlichen Tapas bis hin zur herzhaften Paella gibt es eine Vielzahl von spanischen Gerichten, die man unbedingt einmal im Leben probieren sollte. Diese 15 sollte man sich keinesfalls entgehen lassen.

Top 15 spanische Gerichte: 1. Albóndigas

Albondigas gehören zu den Klassikern unter den Tapas-Rezepten. © Einfach Tasty

Einer der Klassiker, wenn es um warme Tapas geht, sind Albóndigas, also kleine Fleischbällchen, die in einer fruchtigen Tomatensauce serviert werden.

Spanische Gerichte, die man probieren muss: 2. Croquetas

Goldgelb und knusprig frittiert müssen Croquetas (spanische Kroketten) sein. © Einfach Tasty

Die spanischen Kroketten galten früher als „Arme-Leute-Essen“ und werden, im Gegensatz zu deutschen Kroketten, nicht aus Kartoffeln gemacht. Sie bestehen aus einer Béchamelsauce, die – je nach Croquetas – mit Schinken, Hähnchen, Pilzen und/oder Gemüse vermengt werden. Am beliebtesten sind wahrscheinlich Croquetas de Jamón y Pollo.

3. Patatas Bravas

Patatas Bravas mit scharfer Salsa und Aioli sind ein Tapas-Klassiker. © Einfach Tasty

Knusprig, würzig und einfach unwiderstehlich – Patatas Bravas mit scharfer Tomaten-Paprika-Salsa und Aioli sind der Inbegriff der spanischen Tapas-Küche. Die Salsa Brava, die traditionell zu den frittierten Kartoffelwürfeln gereicht wird, gehört zu den acht spanischen Dips, die man kennen sollte.

4. Papas Arrugadas

Das wohl berühmteste Gericht der Kanarischen Inseln „Papas arrugadas“ wird traditionell mit einer grünen Mojo serviert. © Einfach Tasty

Papas arrugadas sind wohl das berühmteste Gericht der Kanarischen Inseln. Die kleinen Kartoffeln werden in reichlich gesalzenem Wasser gegart, bis sie eine Salzkruste bekommen und ganz schrumpelig werden. Daher nennt man sie auch Schrumpelkartoffeln. Klassisch gibt es dazu keine Salsa, sondern Mojo-Saucen. Jede kanarische Familie hat ihr eigenes Rezept. Weit verbreitet sind Mojo Rojo (rote, würzige Paprika-Sauce), Mojo Verde (grüne Sauce aus Koriander und Petersilie) und die Mojo Picón (scharfe Chili-Sauce).

5. Spanische Tortilla

Eine spanische Kartoffel-Tortilla macht sich, kleingeschnitten als Tortilla-Spieße gut auf einem Fingerfood-Buffet. © Einfach Tasty

Die spanische Tortilla de Patatas ist eine Art Kuchen aus Eiern, Kartoffeln und Zwiebeln. Sie wird auch Tortilla Española genannt, um sich vom mexikanischen Fladenbrot, welches denselben Namen trägt, mehr abzugrenzen. Die Tortilla schmeckt warm und kalt und kann als große Kuchenstücke oder als kleine Tortilla-Spieße serviert werden.

6. Pa amb tomaquet – Tomatenbrot

So einfach, so gut: Pa amb tomaquet – geröstetes Brot mit Tomate, Olivenöl und Knoblauch. © Pond5/Imago

Das Tomatenbrot ist ein typisches Gericht der katalanischen Küche, was nicht nur zum Frühstück, sondern auch als Vorspeise oder einfach zwischendurch gesnackt wird. Früher ein typisches Arme-Leute-Essen und das spanische Pendant zum italienischen Bruschetta – aber einfacher in der Zubereitung (das Schnippeln der Tomaten kann man sich nämlich sparen).

7. Spanische Wurst- und Käsesorten

Zu den bekanntesten spanischen Wurstsorten zählen Chorizo und Serrano-Schinken. Ein Stück Manchego-Käse und eine Handvoll Oliven runden die kalte Platte ab. © Pond5/Imago

Spanische Wurst ist so vielfältig wie das Land selbst. Von scharf bis mild ist alles dabei. Zu den bekanntesten zählen würzigen Chorizo (Paprikawurst), der luftgetrocknete Jamón Ibérico oder auch Serrano-Schinken und die aromatische Sobrasada, eine Streichwurst aus Mallorca. Auch der Käse Spaniens ist nicht zu verachten. Allerdings spielt hier nur einer die erste Geige und das ist ein halbfester Schafskäse aus der Region La Mancha: Manchego.

8. Gazpacho

Buntes Vergnügen aus Andalusien: Das Gazpacho-Rezept ist ein Fest für Augen und Gaumen. © Einfach Tasty

Wie heißt es doch so schön? Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Tja, bei der kalten Tomatensuppe Gazpacho aus Spanien trifft das definitiv zu, denn die wird überhaupt nicht gekocht.

9. Paella

Ob mit Meeresfrüchten, Kaninchen, Hähnchen, Schnecken oder vegetarisch – Paella gehört zu den beliebtesten spanischen Gerichten. © Pond5/Imago

Das wohl bekannteste Gericht Spaniens ist eine Paella, die ursprünglich aus der Region Valencia stammt, aber in verschiedenen Varianten im ganzen Land zubereitet wird. An der Küste wird die gelbe Reispfanne, die ihre Farbe dank des Gewürzes Safran erhält, oft mit Meeresfrüchten serviert. Im Landesinneren sind Hähnchen, Kaninchen und auch Schnecken üblich. Wer jetzt Lust auf ein Reisgericht hat, was aber schneller als eine Paella zubereitet ist, der sollte eine Tomaten-Paprika-Reispfanne mit Garnelen kochen.

10. Crema Catalana

Die Crema catalana ist das spanische Pendant zur französischen Crème brûlée. (Symbolbild) © agefotostock/Imago

Natürlich haben es auch leckere Desserts auf die Liste der unverzichtbaren spanischen Gerichte geschafft. Crema catalana ist eine köstliche Nachspeise, die gerne als „Creme brûlée des Südens“ bezeichnet wird. Mit seiner zarten Vanillecreme und der knusprigen Karamellkruste ist es der perfekte Abschluss für ein mediterranes Festmahl.

Nagt der süße Zahn? Diese Drei-Zutaten-Desserts, die perfekt sind, wenn einen die Lust auf etwas Süßes überfällt.

11. Spanischer Flan

Ein Rezept zum Verlieben: Spanischer Flan mit Kaffee ist ein Dessert-Highlight für Genießer. © Einfach Tasty

Jedes Land hat doch seinen ganz eigenen Pudding, oder? Anders als die Crema catalana hat der spanische Flan keine knusprige Kruste, sondern einen seidig glatten Karamellüberzug, der mit jedem Bissen auf der Zunge schmilzt. Klassisch wird er mit Vanille gewürzt. Es gibt aber auch Varianten mit Orange oder mit Kaffee.

12. Churros

Ein typisches Sonntagsfrühstück in Madrid sind Porras (riesige Churros) mit heißer Schokolade. (Symbolbild) © Pond5/Imago

Was wir vom Jahrmarkt kennen, ist in Spanien ein beliebtes Frühstück: Churros. Churros bestehen aus knusprig frittiertem Brandteig. Sie werden oft mit Zucker bestreut und mit einer Tasse heißer Schokolade zum Dippen serviert.

13. Orangensorbet

Das Orangensorbet wird direkt in der Orangenschale serviert. Das einfache Rezept gibt es bei Einfach Tasty. © Einfach Tasty

In Spanien, genauer gesagt in Valencia, wachsen die süßesten und aromatischsten Orangen der Welt. Aus fünf Zutaten kann man ganz leicht ein cremiges Orangen-Eis auch ohne Eismaschine zu Hause machen.

14. Sangria

Hoch die Gläser! Dieses Sangria-Rezept ist so lecker, da nimmt man gerne noch ein Glas. © Einfach Tasty

Wer nicht darauf besteht, Sangria aus Eimern am Ballermann zu trinken, schätzt das weinhaltige Getränk bestimmt als erfrischenden Aperitif an warmen Sommerabenden.

15. Horchata de chufa

Horchata de chufa ist ein spanisches Erfrischungsgetränk aus Erdmandeln. © Pond5/Imago

In Spanien waren pflanzliche Milchalternativen schon gang und gäbe, bevor Hafer-, Mandel und Sojamilch bei uns ihren Siegeszug angetreten haben. Horchata de chufa ist eine erfrischende spanische Getränkespezialität aus Erdmandeln, die voller Ballaststoffe steckt.

Die spanische Küche hat für jeden Geschmack und für jedes Budget etwas zu bieten. Von der lebendigen Straßenkultur bis hin zu gehobenen Restaurants ist die Vielfalt der spanischen Gerichte ein Spiegelbild des Landes selbst. Mit den Rezeptideen von Einfach Tasty kann sich jeder, der möchte, ein bisschen spanisches Lebensgefühl nach Hause holen. Olé!