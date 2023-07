Knackiger Gurkensalat nach Omas Rezept – mit einem cleveren Salz-Tipp

Von: Anne Tessin, Maria Wendel

Ein schneller Gurkensalat ist der ideale Begleiter für den Sommer. Mit Omas Rezept und einem besonderen Salztipp wird er noch intensiver im Geschmack.

Ja, wir wissen es alle, Gemüse sollte einen festen Platz in unserer täglichen Ernährung haben. Fehlt Ihnen jedoch die Zeit oder die Motivation, sich täglich einen farbenfrohen Salat zu zaubern? Dann versuchen Sie doch mal einen flotten Gurkensalat. Das grüne Gemüse ist gerade in der Saison und wird in großen Mengen reif. Zudem sind Gurken reich an Wasser, kalorienarm und haben dank Kalium eine leicht entwässernde Wirkung. Brauchen Sie noch mehr Argumente? Dieser knackige Gurkensalat nach Omas Rezept ist schnell zubereitet und schmeckt auch den Gästen am Grillbuffet – ebenso wie dieses mediterrane Rezept für italienischen Dolce-Vita-Nudelsalat.

Omas Gurkensalat: Klassiker mit drei simplen Zutaten

Drei Zutaten zum Glück: ein Gurkensalat mit Essig und Öl schmeckt im Sommer wunderbar frisch. © imagebroker/Imago

Diese Zutaten brauchen Sie für Omas Gurkensalat:

1 große Salatgurke

5 EL neutrales Pflanzenöl (z. B. Sonnenblumenöl)

3 EL Weißweinessig

Salz, Zucker, Pfeffer

optional: 1/2 Bund Dill

Omas Rezept für Gurkensalat mit Essig und Öl – durch Salztrick noch aromatischer

Wer möchte, kann die Gurke schälen. Wenn Sie die Schale dranlassen, erhalten Sie eine zusätzliche Portion Vitamine und sparen sich Arbeit. In diesem Fall sollten Sie die Gurken gründlich abwaschen und die Enden abschneiden. Schneiden Sie die Gurke nun mit einem Messer oder Gemüsehobel in dünne Scheiben. Salz-Tipp: Bestreuen Sie die Gurkenscheiben in einer Schüssel großzügig mit Salz und lassen Sie sie abgedeckt fünf bis zehn Minuten ziehen. Das Salz entzieht den Gurken überschüssiges Wasser. So wird das Dressing aus Essig und Öl später nicht verdünnt. Dieser kleine, aber schlaue Zwischenschritt aus Omas Trickkiste sorgt also dafür, dass Ihr Gurkensalat geschmackvoller wird. Während die Gurkenscheiben ziehen, schlagen Sie Öl und Essig mit etwas Zucker und Pfeffer auf, bis sich alles verbunden hat. Gießen Sie das ausgetretene Wasser aus der Schale ab und rühren Sie die Essig-Öl-Mischung unter. Schmecken Sie Ihren Gurkensalat mit Salz, Zucker und Pfeffer ab, bis er ganz nach Ihrem Geschmack ist. Wer den Gurkensalat mit Dill verfeinern will, muss diesen noch fein hacken, bevor er dazugegeben wird.

Erfahrene Gurkensalat-Macher haben den Salat in weniger als zehn Minuten fertig und auf dem Teller – er schmeckt jedes Mal wieder erfrischend und köstlich. Eine andere leckere Gurkensalat-Variante können Sie mit Mayonnaise kreieren. Sie wollen noch mehr von Omas Klassikern probieren? Versuchen Sie Omas klassischen Schichtsalat.

