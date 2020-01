Darum haben Sie Zwiebeln falsch gelagert - und so geht's richtig

Wie lagern Sie Ihre Zwiebeln - auf der Küchentheke, im Kühlschrank oder in der Speisekammer? Wo auch immer: Es könnte sein, dass Sie sie falsch lagern.

Es gibt weiße und rote Zwiebeln, Speisezwiebeln und Gemüsezwiebeln, Schalotten und viele mehr.

Die verschiedenen Zwiebelsorten haben auch ihren eigenen Lagerungsbedarf.

Wie Sie Zwiebeln am besten aufbewahren, verraten wir Ihnen hier.

Diese Arten von Zwiebeln gibt es

Arten von Zwiebeln gibt es zahlreiche, so etwa:

Süße Zwiebeln

Gemüsezwiebel

Speisezwiebeln

Rote Zwiebeln

Weiße Zwiebeln

Frühlingszwiebeln

Schalotten

Silberzwiebeln

u.v.m.

Doch wie sieht es an der Zwiebellagerungsfront aus - wie sollten die unterschiedlichen Arten von Zwiebeln aufbewahrt werden?

Lesen Sie hier: Diese simple Zutat macht Suppen schön cremig.

So lagern Sie Zwiebeln richtig

Süße Zwiebeln, die typischerweise im Frühsommer reifen, haben einen sehr hohen Wassergehalt. Zwiebeln dieser Art sollten am besten im Kühlschrank auf bewahrt werden, da hierbei das Wasser nicht so schnell verloren geht.

Im Spätsommer oder Herbst geerntete Zwiebeln haben einen geringeren Wassergehalt als süße Zwiebeln. Bei richtiger Lagerung bleibt diese Art monatelang frisch. Der beste Platz dafür ist ein kühler, trockener Ort mit einer Temperatur von idealerweise fünf bis neun Grad Celsius. Es eignet sich also der Keller gut für die Lagerung.

Legen Sie keine Zwiebeln mit weichen Stellen zu den anderen, schneiden Sie die Stellen vorher heraus, so dass alle Zwiebeln frisch bleiben. Zudem sollten Sie die Zwiebeln für die Lagerung nicht in eine Plastiktüte packen. Idealerweise sollten die Zwiebeln einzeln untereinander aufgehängt werden.

Lesen Sie hier: Aus diesem wichtigen Grund sollten Sie Milch nie wieder in die Kühlschranktür stellen.

Zwiebeln im Gefrierschrank lagern

Zwiebeln sollten nicht am Stück eingefroren werden. Schneiden Sie sie also zu Würfeln und packen Sie diese in ein luftdichtes Gefäß. Auf diese Weise können Zwiebeln bis zu sechs Monate eingefroren werden.

Lesen Sie hier: Wiener Würstchen bei Stiftung Warentest: Ausgerechnet dieses fällt durch.

So lagern Sie gekochte Zwiebeln richtig

Für gekochte Zwiebeln gilt wieder eine andere Lagerung:

Schälen Sie die Zwiebeln, die Sie verwenden möchten. Schneiden Sie die Zwiebeln in gleichmäßige Scheiben, damit sie gleichmäßig garen können. Dünsten Sie die Zwiebeln in Öl oder Butter an. Lassen Sie die gedünsteten Zwiebeln abkühlen. Packen Sie die Zwiebeln in eine wieder verschließbare Box. Auf diese Wiese können Sie Zwiebeln bis zu einer Woche im Kühlschrank aufbewahren. Im Gefrierfach halten die gedünsteten Zwiebeln etwa drei Monate.

Lesen Sie hier: Darum sollten Sie jetzt unbedingt Grünkohl essen - und mit diesem Rezept schmeckt er köstlich.

Lagern Sie Ihre Zwiebeln nie in der Nähe von Kartoffeln

Ein letzter Tipp zur Zwiebellagerung: Stellen Sie sicher, dass sie nicht in der Nähe von Kartoffeln lagern. Rohe Kartoffeln setzen Feuchtigkeit und Gase frei, die den Verfall der Zwiebeln beschleunigen können. Das gilt übrigens für jede Art von Gemüse.

Auch interessant: Nudelwasser ins Spülbecken kippen? Darum sollten Sie das besser nicht tun.

sca