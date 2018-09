Deshalb wird Ihr Rührei nur mit einem Sieb wirklich perfekt

Rührei ist ein beliebtes Gericht, egal ob zum Frühstück oder zum Abendbrot. Es gibt viele Möglichkeiten, es zuzubereiten. Diese wirkt seltsam, ist aber genial.

Rührei kann man mit Milch zubereiten, mit Sahne, aufgeschlagen in einer Schüssel, oder direkt in der Pfanne. Es gibt viele Möglichkeiten und jeder hat dabei wohl seine eigenen kleinen Tricks und Kniffe.

Ein spezieller Tipp sorgt allerdings für besonders cremige Rühreier.

Ein Sieb sorgt für cremiges Rührei

Es geht ganz normal los: Schlagen Sie die gewünschte Anzahl Eier in einer Schüssel auf und vermischen Sie sie mit Milch oder Sahne. Sie können sie aber auch nur mit Salz und etwas Pfeffer zubereiten. Der entscheidende Schrittfolgt jetzt. Bevor Sie die Eier in einer Pfanne braten, müssen Sie sie durch ein engmaschiges Metallsieb gießen. Rühren Sie mit einem Löffel gründlich durch. So werden sämtliche festeren Bestandteile aufgefangen und das Rührei wird im Anschluss herrlich cremig und homogen.

Nach dem Streichen durch das Sieb können Sie das Rührei noch einmal mit einem Schneebesen kräftig aufschlagen. Je mehr Luft Sie unterschlagen, desto fluffiger werden die Rühreier.

Der Trick ist einfach, aber sehr effektiv. Probieren Sie es einfach mal aus.

Lesen Sie auch: Diese Zutat sollte nie ins Rührei - und doch machen es viele

ante