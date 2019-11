Deftig und lecker: Dieser kräftige Wirsingeintopf wärmt richtig durch

Den Wirsing halbieren, vierteln und den Strunk entfernen. In feine Streifen schneiden und jene unter kaltem Wasser waschen.

Der Speck wird in kleine Würfel geschnitten, das Gemüse geschält, geputzt und ebenfalls geschnitten: Die Zwiebeln klein hacken und den Lauch in feine Ringe schneiden. Sellerie, Kartoffeln und Karotten in Würfel schneiden.