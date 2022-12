Zum Start der dritten Staffel „Emily in Paris“: Die französische Diät-Lauchsuppe braucht nur drei Zutaten

Von: Janine Napirca

Nach den Feiertagen ein bisschen abspecken? Dann probieren Sie doch die französische Art des Detox – Lauchsuppe, wie aus „Emily in Paris“.

Das Warten hat ein Ende: Endlich hat Netflix die dritte Staffel „Emily in Paris“ veröffentlicht. Mit dem Starttermin verfolgen sicherlich wieder zahlreiche Menschen weltweit die Handlungsstränge um die namensgebende Marketing-Expertin aus den USA. In der aktuellen Staffel muss sich Emily Cooper, dargestellt von Lily Collins, zwischen Ihrer Chefin aus den USA Madeline Wheeler, gespielt von Kate Walsh, und Ihrer französischen Chefin Sylvie Grateau alias Philippine Leroy-Beaulieu entscheiden.

Haben Sie die Netflixserie „Emily in Paris“ mit Schauspielerin Lily Collins gesehen? In der zweiten Staffel sorgte die magische Diät-Lauchsuppe für Aufsehen. Seit dem 21. Dezember ist die dritte Staffel verfügbar. © STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX

Letztere schwört in der zweiten Staffel der erfolgreichen Netflixproduktion in puncto Abnehmen vor allem auf eines: Lauchsuppe. Kein Wunder, in Frankreich gilt das Gemüse zurecht als sehr gesund und gut für die Figur. Lauch ist reich an Vitamin C, Folsäure, Ballaststoffen und Eiweiß und durch seine Schwefelverbindungen sehr gut zur Entschlackung und Entgiftung geeignet. Wer also nach den kalorienreichen Festtagen etwas abspecken möchte, ist mit dem Rezept zur französischen Diät-Lauchsuppe aus „Emily in Paris“ gut beraten.

Für die Diät-Lauchsuppe aus „Emily in Paris“ brauchen Sie neben Wasser nur folgende drei Zutaten

1 kg Lauch

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

So bereiten Sie die französische Diät-Lauchsuppe aus der Netflixserie „Emily in Paris“ zu

Waschen und putzen Sie den Lauch gründlich. Das Grün der Lauchstangen können Sie abschneiden, zur Seite legen und gegebenenfalls für eine selbstgemachte Gemüsebrühe verwenden. Für die französische Diät-Lauchsuppe aus „Emily in Paris“ benötigen Sie lediglich die weißen Endstücke des Lauchs. Schneiden Sie den weißen Teil des Lauchs folglich in Stücke, die Sie in einen Kochtopf hineinlegen. Gießen Sie nur so viel Wasser hinein, bis der Lauch vollständig bedeckt ist. Lassen Sie einmal kurz aufkochen, danach eine halbe Stunde lang mit Deckel köcheln. Wenn Ihnen die Lauch-Stücke nicht schmecken, können Sie sie mithilfe eines Siebs abschöpfen. Die weißen Endstücke des gekochten Lauchs können aber auch gegessen werden. Mit Salz und Pfeffer würzen – voilà fertig ist die französische Spezialität aus „Emily in Paris“.

Falls es ab und zu an kalten Tagen doch einmal eine etwas üppigere Suppe sein soll, um sich von innen aufzuwärmen und Kraft fürs Immunsystem zu schöpfen, probieren Sie doch Kartoffelsuppe aus Bella Italia, spanische Suppe mit Chorizo oder griechische Gyrossuppe mit selbstgemachtem Gewürz.