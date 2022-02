So wird der Kaiserschmarrn kalorienarm

Von: Maria Dirschauer

Mmh, Kaiserschmarrn. Mit ein paar ausgetauschten Zutaten wird der Klassiker kalorienärmer. © Erwin Wodicka/Imago

Kaiserschmarrn zum Abnehmen? Kein Wunschdenken, sondern mit diesem Rezept machbar. So ist die üppige Nachspeise auch trotz Diät erlaubt.

Mit Kaiserschmarrn verbinden wir vor allem Österreich, Biergärten oder eine wohlverdiente Pause auf der Berghütte beim Wandern. Dass der Klassiker im Originalrezept* nicht unbedingt durch gesunde Zutaten überzeugt, ist wahrscheinlich klar. Eine Portion Kaiserschmarrn liefert zwischen 500 und 600 Kalorien. Ganz schön ordentlich für etwas, das man als Nachtisch oder Zwischensnack verputzt. Aber mit ein paar Kniffen und ausgetauschten Zutaten machen Sie aus dem kalorienreichen Schmankerl ein diätgeeignetes, eiweißreiches Gericht. Das liegt vor allem an der verwendeten Proteinbombe Skyr: Dieses Milchprodukt wird in Deutschland zunehmend beliebter. Hinsichtlich Konsistenz und säuerlichem Geschmack erinnert Skyr an eine Mischung aus Joghurt und Quark und kann wie diese beiden gelöffelt werden, etwa mit Obst. Sie können auch einen leckeren Kuchen oder Skyr-Brötchen damit backen – oder eben ein Kaiserschmarrn-Rezept so abwandeln, dass es für Diäten geeignet ist. Außer der Verwendung von Skyr gelingt das durch den Austausch von Zucker und den Einsatz von nur wenig Mehl – stattdessen liegen Haferflocken hoch im Kurs!

Rezept für kalorienarmen Kaiserschmarrn – viel Protein dank Geheimzutat

Portionen: 2

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

3 Eier

120 ml Milch

130 g Skyr

40 g Xucker (oder andere Zuckeralternative)

100 g Dinkelmehl

3 EL Haferflocken

½ TL Zimt

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

Kokosöl zum Ausbacken

1 EL Kokosblütenzucker

Kaiserschmarrn zum Abnehmen: So gelingt das kalorienarme Schlemmer-Rezept

Heizen Sie den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Zuerst trennen Sie die Eier – mit diesem Flaschentrick gelingt das Eiertrennen genial einfach. Verrühren Sie in einer Schüssel Eigelb, Milch, Skyr, die Hälfte vom Xucker, Mehl, Haferflocken, Zimt und Backpulver. Der Teig sollte eine dickflüssige Konsistenz haben. Schlagen Sie das Eiweiß mit dem übrigen Xucker und der Prise Salz steif. Erfahren Sie hier Tipps und Tricks für den perfekten Eischnee. Heben Sie den Eischnee vorsichtig mit einem Spatel unter den Teig. Nicht zu viel rühren, sonst geht die ganze schöne Luft wieder hinaus. Erhitzen Sie eine (ofenfeste!) Pfanne auf dem Herd und lassen Sie das Kokosöl darin schmelzen. Gießen Sie den Teig in die Pfanne und lassen Sie ihn für etwa 3 Minuten stocken. Jetzt stellen Sie die Pfanne für 10-12 Minuten in den heißen Ofen. Holen Sie die Pfanne wieder aus dem Ofen (Vorsicht: heiß!) und zerrupfen Sie den Teig mithilfe von Pfannenwender in kleine Stücke. Streuen Sie den Kokosblütenzucker über den Kaiserschmarrn und stellen Sie die Pfanne nochmals für ca. 5 Minuten in den Ofen, sodass der Zucker karamellisiert.

Und fertig ist der kalorienarme Kaiserschmarrn. Einfach aus dem Ofen holen und auf Tellern servieren. Dazu passen ganz nach Belieben verschiedene Beilagen wie geschnittenes Obst, Erdbeersauce oder Apfelmus. Guten Appetit! (mad) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.