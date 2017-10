Dieser Trick ist eklig, aber er funktioniert!

Es geht doch nichts über ein kühles Bier. Mit diesen Bier-Tricks genießen Sie das Lieblingsgetränk der Bayern gleich noch mehr.

Es ist Sommer, die Luft ist warm, der Durst ist groß. Was jetzt fehlt ist? Genau, Bier. Mit den folgenden Tricks wird der Genuss des Gerstensaftes garantiert noch besser (Nummer 6 ist ziemlich eklig).

1. Warmes Bier in fünf Minuten runterkühlen

Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Das Zweitschlimmste ist, wenn es warm ist. Aber hier kommt die schnelle Rettung: Wickeln Sie die Bierflasche in ein nasses Küchentuch und legen Sie sie dann fünf Minuten lang ins Gefrierfach. Aber bloß nicht vergessen, sonst kann die Flasche irgendwann platzen.

2. Bier öffnen ohne Flaschenöffner

Keinen Flaschenöffner zur Hand (und kein Feuerzeug, keine Tischkante, kein zweites Bier, keine Backenzähne etc.)? Falten Sie einfach ein Blatt Papier eng zusammen und nutzen Sie es als Hebel. Die genaue Faltanleitung zeigt Ihnen das Video am Ende dieses Artikels.

3. Bier als Haarpflege

Sie wurden vom Wesentlichen abgelenkt und plötzlich ist das Bier schal geworden? Benutzen Sie es einfach mal als Haarpflege. Das Protein im Bier kann das Haar kräftiger und glänzender machen. Keine Angst, der Biergeruch verfliegt, wenn Sie Ihr Haar danach föhnen.

4. Kochen mit Bier

Sie haben noch mehr schales Bier? Lagern Sie es im Kühlschrank und benutzten Sie es zum Kochen. Fügen Sie es zu Brühe oder zu Brotteig hinzu oder geben Sie Pizzateig einen extra Geschmacks-Kick.

5. Bier kühlen mit Bier

Noch mehr schales Bier? (Wer hat denn bitte so viel schales Bier?) Frieren Sie es in einem Eiswürfelbehälter ein. Wenn Sie dann ein Glas Bier trinken, können Sie es mit den Biereiswürfeln kühlen, ohne dass es verwässert wird.

6. Zu viel Schaum auf dem Bier?

Okay, dieser Tipp ist etwas gewöhnungsbedürftig. Reiben Sie einen Finger an Ihrer Nase und halten Sie ihn dann in den Schaum. Das Hautfett sorgt dafür, dass sich der Schaum zurückbildet. Und niemand, der gesehen hat, was Sie da gemacht haben, wird Sie nach einem Schluck von Ihrem Bier fragen. Win-Win-Situation!

Was halten Sie von diesen Tipps? Haben Sie auch noch ein paar Bier-Tricks auf Lager?

