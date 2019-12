Mit diesem brillanten Trick machen Sie Spiegeleier im Miniatur-Format

Ein Spiegelei gehört nicht zu den ganz großen Herausforderungen in der Küche, wenn man ein paar Tricks kennt. Dieser hier ist besonders genial und sorgt für Begeisterung.

Spiegeleier gehören zum Frühstücks-1x1. Im Netz kursiert ein Trick, der die Spiegeleier-Zubereitung auf eine ganz neue Stufe hebt. Mit dieser Anleitung machen Sie ganz einfach Mini-Spiegeleier. Ja, Sie haben richtig gelesen: Mini-Spiegeleier. Dafür brauchen Sie keine winzigen Eier, sondern herkömmliche Hühnereier und eine Gefriertruhe.

So einfach machen Sie Mini-Spiegeleier aus einem normalen Hühnerei

Der Trick, den YouTuber DaveHax auf seinem Kanal präsentiert, ist so einfach wie genial:

Frieren Sie über Nacht eine Packung Hühnereier ein. Halten Sie das gefrorene Ei ein paar Sekunden unter warmes Wasser. Nun können Sie das Ei pellen. Nehmen Sie ein scharfes Messer und schneiden Sie das Ei in Scheiben. Erwärmen Sie Öl in einer Pfanne auf kleiner Flamme. Legen Sie die Eierscheiben hinein und lassen Sie sie langsam durchgaren. Fertig sind die Mini-Spiegeleier!

Sie sehen, es ist ganz einfach und dementsprechend begeistert sind auch die Kommentare unter dem Video: "Das ist zu 100 Prozent unnütz, aber zu 200 Prozent großartig!", "Mein Sohn liebt es.", "Ich habe es ausprobiert und es hat super funktioniert."

Auch für herkömmliche Spiegeleier gibt es einen Trick, den Sie kennen müssen

Mit kleinen Kniffen zum perfekten Mini-Spiegelei

Natürlich sitzt das Eigelb nicht immer ganz mittig im Eiweiß. Wenn Sie das Ei aufschneiden, kann es also passieren, dass Sie eine Scheibe Eiweiß ohne Eigelb haben oder eine Scheibe Eigelb ohne Eiweiß. Legen Sie dann einfach das Eigelb auf das Eiweiß und das Ganze dann in die Pfanne. Sobald das Eiweiß schmilzt, sinkt das Eigelb in die Mitte und Sie haben wieder ein perfektes Mini-Spiegelei.

Hier sehen Sie im Video, wie Sie Mini-Spiegeleier machen

Genial, oder? Probieren Sie es doch einfach mal aus und lassen Sie es sich schmecken!

