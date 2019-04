Aus diesem guten Grund sollten Bäckerverkäuferinnen keine Handschuhe tragen

Kunde: Guten Tag

Verkäufer/in: Guten Tag

Kunde: Benutzen Sie Handschuhe?

Verkäufer/in: Ja

Kunde: Dann lassen Sie sie weg

Verkäufer/in: Ok

Kunde: Haben Sie sich die Hände gewaschen?

Verkäufer/in: Ja

Kunde: Ok? Haben Sie einen Lebensmittelzange?

Verkäufer/in: Ja

Kunde: Wurde die desinfiziert?

Verkäufer/in: Vor 5 Minuten

Kunde: Können Sie die Zange erneut desinfizieren?

Verkäufer/in: Ja, Moment

Kunde: Aber Sie haben sich vorher nicht die Hände gewaschen, bevor Sie die Zange desinfiziert haben?

Verkäufer/in: Nein

Kunde: Würde Sie zuerst Ihre Hände waschen, bevor die die Zange desinfizieren?

Verkäufer/in: Okay, Moment

Kunde: Jetzt haben Sie sich die Hände gewaschen, die Zange desinfiziert und nun haben Sie die Zange auf die Theke gelegt

Verkäufer/in: Ja, wo sonst

Kunde: Wurde die Theke desinfiziert?

Verkäufer/in: Heute morgen

Kunde: Würden Sie zuerst bitte den Tisch desinfizieren; Sie sich dann die Hände waschen und danach die Zange desinfizieren

Verkäufer/in: Na gut

Kunde: Sie bieten einen Superservice an

Verkäufer/in: Danke

Kunde: Ok, dann hätte ich gerne 1 Breze

Verkäufer/in: Die 200 Stück, die noch da waren, wie Sie rein gekommen sind, hat jetzt alle meine Kollege/in verkauft

Kunde: Schei.. Laden