Zutaten für den Kürbis-Käsekuchen

Dieser Kürbis-Käsekuchen ist der perfekte Herbstgenuss

Von: Anja Auer

Aus Kürbis kann man auch einen herrlichen Kuchen backen. © Matthias Würfl

Die Kürbissaison steht in den Startlöchern. Wenn Sie das Herbstgemüse nicht nur in der Suppe genießen wollen, ist dieser köstliche Kuchen die Alternative.

Immer mehr gelbe und orange Farbkleckse zeigen sich jetzt im Garten und am Straßenrand. Spätsommer und Herbst nahen und bringen wieder jede Menge wohlschmeckende Kürbisse mit sich.

Aber was, wenn einem die Kürbissuppe oder das Kürbisrisotto schon langsam aus den Ohren herauskommt? Man kann Kürbisse auch als Kuchen essen, wie die "Frau am Grill" Anja Auer mit diesem Rezept beweist. Der Pumpkin Cheesecake, also der Kürbis-Käsekuchen, ist einfach zu backen, schmeckt süßlich, saftig und bietet Platz für individuelle Topping-Möglichkeiten.

Diese Kürbissorte brauchen Sie für den Kürbis-Käsekuchen

Hier passt am besten ein herkömmlicher Hokkaidokürbis. Dieser ist ja bekanntlich eher festerer Natur, weshalb man ihn "weich bekommen" muss, bevor er püriert werden kann. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Sie können den Hokkaidokürbis kochen oder backen (im Backofen oder auf dem Grill). Die Schale müssen Sie dafür nicht entfernen! Diese ist bei dieser Kürbissorte weiche und kann mitverwendet werden. Sie gibt dem Kuchen später auch noch eine schöne Farbe.

Diese Gewürze brauchen Sie für den Kürbis-Käsekuchen

Wir bewegen uns noch nicht direkt auf Weihnachten zu, aber die Tage werden immer kürzer. Lebkuchen backen und Glühwein machen steht auch noch nicht auf dem Programm, aber Zimt, Ingwer und Kurkuma läuten schon ein wenig die herbstliche Phase ein. Wer den berühmten Pumpkin Spice Latte von Starbucks kennt, der weiß, dass sich diese Gewürze hervorragend mit dem Kürbis vertragen. Ein Ausprobieren anderer Gewürze ist aber selbstverständlich nicht verboten.

Das kommt als Topping auf den Kürbis-Käsekuchen

Hier Belag für den Kürbis-Käsekuchen gibt es verschiedene Möglichkeiten. In diesem Rezept werden einfach Sahnetupfer auf den äußeren Rand des Kuchens platziert und darauf gebrannte Walnüsse gesetzt. Wer möchte, kann aber auch durchaus einen ganz anderen Guss seiner Wahl zaubern.

So wird der Kürbis-Käsekuchen besonders saftig

Beim Verrühren der Zutaten sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht zu viel Luft untermischen, sonst besteht die Gefahr, dass der Cheesecake etwas von seiner typisch cremigen Konsistenz einbüßt.

Der rettende Tipp für die Kürbis-Saison: So schneiden Sie Kürbisse ohne Kraft auf

Das Rezept für den Kürbis-Käsekuchen

Portionen: 1

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 90 Minuten

Zutaten für den Kürbis-Käsekuchen

Zutaten für den Boden:

200 g Löffelbiskuit

100 g Butter

Zutaten für die Füllung

250 g Kürbis (Hokkaido)

600 g Frischkäse

400 g saure Sahne

200 g Zucker

4 Eier

1 EL Speisestärke

1 TL Zimt

0,5 TL Ingwer

0,5 TL Kurkuma

1 Prise Muskat

So backen Sie den Kürbis-Käsekuchen

Den Hokkaidokürbis entkernen, in grobe Stücke schneiden und in etwas Wasser kochen - oder backen -, bis er weich geworden ist. Den weichen Hokkaidokürbis fein pürieren. Die Butter zum Schmelzen bringen. Die Löffelbiskuits in einen Gefrierbeutel geben und mit einem Nudelholz zu Krümeln schlagen. Butter unter die Krümel rühren und auf einer gefetteten oder mit Backpapier ausgelegten Springform verteilen und etwas andrücken. Saure Sahne, Frischkäse, Zucker, Eier und Speisestärke miteinander verrühren. In die Hälfte der Masse das Kürbismus und die Gewürze rühren. Nun zuerst die orange Füllung und dann die weiße Füllung auf dem Boden verteilen. Wer möchte, kann mit einem Holzstäbchen Schlieren hineinziehen. Den Kürbis-Käsekuchen bei 150 Grad circa 1 bis 1,5 Stunden auf dem Grill oder im Backofen backen. Der Kuchen sollte hell bleiben.

Das Rezept für Kürbis-Käsekuchen im Video

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins "Die Frau am Grill". Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema "Grillen" der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die- frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill