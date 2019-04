Dieses Hähnchen Cordon bleu sorgt für helle Aufregung - der Grund ist schmuddelig

Sind Sie auch immer auf der Suche nach neuen Rezepten? Kochvideos im Internet boomen, aber dieses Rezept hat aus einem besonders verrücktem Grund Aufmerksamkeit erregt.

Rezeptvideos sind wirklich praktisch - besonders für Kochanfänger. Sie können direkt sehen, wie ein Gericht zubereitet wird und müssen nicht erst mühsam Kochbuchtexte wälzen, die Sie am Ende doch nicht richtig verstehen.

"Abscheuliches" Rezeptvideo zu Hähnchen Cordon Bleu

Dieses eigentlich geniale Konzept ist bei diesem Video der Kochseite "Chef Club" allerdings gründlich schief gegangen. So scheint es jedenfalls. Seit es auf Facebook geteilt wurde, hat das eigentlich harmlose Hähnchengericht krasse Reaktionen hervorgerufen. Das Hähnchen Cordon Bleu sei "beleidigend", "abscheulich" oder sogar "pervers" und das Video sollte eigentlich eher auf einer Porno-Seite laufen, meinen einige User.

Aber woran hat sich dieser Feuersturm der Entrüstung entzündet? Hier wird doch nur Hähnchenbrustfilet aufgeschnitten und mit Käse und Schinken gefüllt, oder? Sehen Sie doch einfach selbst:

Internet-Nutzer sehen Unanständiges in Rezeptvideo

37 Millionen Mal wurde das Rezeptvideo innerhalber einer Woche angeschaut, über 420.000 Mal geteilt und über 217.000 Mal kommentiert. Und die Kommentare lassen keinen Zweifel daran, was die Zuschauer eigentlich in dem Rezeptvideo sehen:

"Es ist so unangemessen," schreibt ein User. Ein anderer stimmt zu: "Es ist absolut beleidigend." Sogar das Model Chrissy Teigen, das eine eigene Kochsendung hat, schaltet sich ein und beschreibt das Video also "absolut widerwärtig". Andere Hobbyköche nehmen es mit Humor. Einer schreibt: "Ich bin nicht reif genug für diese Art von Kochvideo", eine andere: "Nicht sicher, ob ich hungrig oder scharf bin ...". Eine Frau lacht: "Ich bin nur gekommen, um zu sehen, wie viele Leute so unanständig denken wie ich." Und das sind ziemlich viele. Dieser User zum Beispiel: "Ich sterbe. Die Sauce hat mir den Rest gegeben."

Ob das Video absichtlich so gedreht wurde, dass es falsch aufgefasst wird oder ob es sich um ein riesiges Missverständnis handelt, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Fakt ist, es gibt wohl kaum ein Rezeptvideo, das seit langem so viel Aufmerksamkeit erzielt hat.

ante