Twitter-Sensation: Macht Dr. Oetker einen fischigen Aprilscherz wahr?

Von: Anne Tessin

Dr. Oetker will scheinbar Fan-Träume Wirklichkeit werden lassen. © Friso Gentsch/picture alliance

Es begann als Scherz zum 1. April, aber nun kündigt Dr. Oetker auf Twitter an, dass es die Fischstäbchenpizza wirklich geben soll. Kann das wahr sein?

Sie ist ein Internet-Mythos, der heilige Gral der Fischstäbchen-und-Pizza-Fans und immer wieder Gegenstand von enttäuschten Hoffnungen: die Ristorante Fischstäbchen-Pizza. Das Unternehmen selbst hat seine Fans schon mit einem Aprilscherz dazu getrollt, aber jetzt (16.02.2022) versetzt ein Tweet die Twitter-Pizza-Gemeinde wieder in Aufruhr.

Pizza Bastoncini di Pesce: Die Fischstäbchenpizza von Dr. Oetker soll nun doch kommen

„Es ist wahr. Ab dem 01.04. ist die #Fischstäbchenpizza (links im Bild), belegt mit Original Käpt’n @igloDeutschland Fischstäbchen, als limitierte Edition im Handel erhältlich. Kein Scherz, versprochen. Teilt die frohe Kunde“, steht in dem Tweet, von dem wohl niemand gedacht hatte, dass er je erscheinen würde. Auf dem Bild sieht man den Twitteruser „Stullen-Andreas“ mit einer wahrhaftigen Ristorante Fischstäbchen-Pizza in der Hand, oder zumindest mit dem Karton. Darauf zu sehen: eine Spinatpizza mit ungewöhnlich viel weißer Soße, Spinat und ganzen sechs, im Kreis angeordneten, Fischstäbchen – dazu der italienische Aufdruck “Pizza Bastoncini di Pesce“. „Stullen-Andreas“ hatte lange für die ungewöhnliche Pizza gekämpft und es scheint nur gerecht, dass er sie nun auch präsentieren darf.

Fischstäbchen-Pizza von Dr. Oetker kommt? Das Datum macht Fans stutzig

Die Skepsis ist jedoch groß in der Twitter-Gemeinde, zu tief sitzt der Schmerz der vergangenen Enttäuschungen. Ist das Ganze am Ende doch wieder nur ein vorgezogener Aprilscherz? Immerhin soll die lang ersehnte Pizza ausgerechnet am 1. April in die Läden kommen. So fallen dann auch die Kommentare aus: „Leute wenn das wieder nen Scherz ist. Das macht mein Herz nicht mit“, schreibt Fabian Dellwing. „Am 1. April, so ein Zufall...“, (t)wittert User „7_gscheid“ schon den nächsten Schlag. Auch das Bild wirkt eher unrealistisch. Entweder, die Fischstäbchen sind völlig überdimensioniert, oder die Pizza ist sehr klein. Aber Dr. Oetker versichert: „Erster April hin oder her, es ist diesmal WIRKLICH kein Scherz. Macht euch schon mal einen Knoten in die Bluse.“

Low-Carb-Pizza: So können Sie das Lieblingsessen genießen und Kohlenhydrate sparen.

Bis zur Auflösung müssen sich die Fans noch eine Weile gedulden. Einer plant aber schon den nächsten Coup: „Ok wann kann ich kommen um euch zu mozartkugel pizza zu zwingen?", fragt Irri. Und wenn die Fischstäbchen-Pizza doch nicht kommt? Dann bleibt nur eins: Spinatpizza von der Dr. Oetker-Konkurrenz kaufen, Fischstäbchen drauflegen und genießen. (ante)