Strohhalm oder Shaker: Drei Geheimtipps, um Grill-Soßen wohldosiert aus der Glasflasche zu bekommen

Von: Janine Napirca

Ein Problem, das wohl jeder kennt: Es kommt entweder viel zu viel oder gar keine Soße aus der Flasche heraus. Mit drei kleinen Tricks klappt es künftig.

Zum Grillen braucht man nicht nur leckere Beilagen wie Melonensalat, Caesar Salad mit Sardellen oder Nudelsalat ohne Mayo. Auch die nötigen Soßen wie Barbecue oder Cocktail oder ganz klassisch Ketchup dürfen natürlich nicht fehlen. Doch manchmal will es mit der Dosierung aus den Glasflaschen einfach nicht klappen. Drei kleine Geheimtipps schaffen Abhilfe.

1. Der Strohhalmtrick: Wenn die Ketchup- oder Soßen-Glasflasche noch voll ist

Wer kennt es nicht? Zum Grillen die besten Soßen eingekauft, aber es landet immer zu viel auf dem Teller. Drei kleine Tricks können helfen. © Becker&Bredel/Imago

Besonders knifflig gestaltet sich die Dosierung von Barbecuesoße, Ketchup und Co. beim Grillen, wenn die Glasflasche noch ganz voll ist. Denn häufig ist damit zu rechnen, dass viel mehr als die gewünschte Soßenmenge aus der Flasche heraustritt. Das liegt unter anderem an dem Vakuum in der Flasche. Damit schon beim ersten Dip die richtige Menge herauskommt, sollten Sie nach dem Öffnen der Flasche einen Strohhalm bis an den Flaschenboden einführen. So gelangt Luft in die Flasche, der Inhalt löst sich vom Boden und klebt nicht mehr fest.

2. Der Shaker: Für bereits geöffnete Ketchup- und Soßen-Glasflaschen

Ist die Soßenflasche aus Glas bereits geöffnet, hilft der Shaker weiter. Lassen Sie den Ketchup bzw. die Grillsoße dafür geschlossen und schütteln Sie die Flasche ähnlich wie einen Cocktailshaker. So vermengen sich flüssigere Teile der Soße mit bereits an der Flasche festgewordeneren und eine gleichmäßige Masse kann wohldosiert aus der Flasche austreten.

3. Der Geschwindigkeits-Stopper: Wenn nur noch ein letzter Rest Ketchup oder Soße in der Glasflasche ist

Wenn sich lediglich ein letzter Rest in der Flasche befindet, sollten Sie zum einen daran denken, neues Ketchup bzw. Ihre Lieblingssoße nachzukaufen. Zum anderen hilft der Geschwindigkeits-Stopper, den Restinhalt aus der Flasche herauszuholen. Drehen Sie dafür die Ketchup- oder Grillsoßen-Flasche mit dem Verschluss nach unten und bewegen Sie sie anschließend vergleichsweise schnell nach unten. Dort angekommen, stoppen Sie. So wird der restliche Flascheninhalt in den Flaschenhals befördert und Sie können ihn auf Ihren Teller geben. Wie Sie dank der Zahl 57 Heinz-Ketchup ganz leicht dosieren können, erfahren Sie hier.