Drei-Zutaten-Desserts, die perfekt sind, wenn einen die Lust auf etwas Süßes überfällt

Süße Genüsse im Handumdrehen und mit nur drei Zutaten. Ob mit Joghurt, Schokolade oder Obst, die meisten Zutaten hat man zu Hause. Perfekt für alle Naschkatzen.

Manchmal überkommt einen einfach die Lust auf etwas Süßes, aber man hat weder die Zeit noch die Geduld, sich mit komplizierten Dessertrezepten, wie einem Zitronenpudding mit Baiser oder einer Bienenstich-Biskuitrolle auseinanderzusetzen. In solchen Momenten sind schnelle Desserts mit nur drei Zutaten die perfekte Lösung. Mit nur wenigen Lebensmitteln, die man wahrscheinlich eh zu Hause hat, lassen sich köstliche Leckereien zaubern, die nicht nur einfach zubereitet sind, sondern auch noch den süßen Zahn befriedigen.

Neben dem viralen Cottage Cheese Eis gibt es drei weitere unwiderstehliche Ideen, die nicht nur in den sozialen Medien gehypt, sondern auch in kürzester Zeit zubereitet werden können.

Süße Drei-Zutaten-Desserts: 1. Virale Chocolate-Strawberry-Bites

Dieser Snack ist aufgrund der Kombination von süßen Erdbeeren, cremigem Joghurt und schokoladiger Süße beliebt. Die Kontraste in Geschmack und Textur machen die Chocolate-Strawberry-Bites zu einer leckeren und ansprechenden Option für Naschkatzen.

Diese Zutaten werden benötigt:

250 g Erdbeeren

125 g Joghurt (z. B. griechischen Joghurt mit 10 % Fett)

100 g Zartbitterkuvertüre oder dunkle Kuchenglasur

So einfach und schnell ist der gesunde Snack zubereitet:

Erdbeeren waschen, den Blütenansatz entfernen und in feine Würfel schneiden. Mit dem Joghurt vermischen und als kleine Häufchen auf eine mit Backpapier ausgelegtes Platte legen. Für 2 Stunden einfrieren. Zartbitterkuvertüre schmelzen und gefrorene Erdbeer-Joghurt-Berge darin wenden. Bis zum Verzehr im Gefrierschrank lagern und eiskalt genießen.

Das Video ging innerhalb kürzester Zeit viral und hat schon mehr als 3,7 Millionen Klicks. Auch die durchweg positiven Bewertungen können sich sehen lassen. Hier einige Beispiele:

Das ist genial und sooo einfach!

Sieht fantastisch aus! Danke für die Inspo!

So dankbar, dass das auf meiner FY-Page gelandet ist 😍

Drei-Zutaten-Dessert: 2. Schnelle Oreo-Pralinen

Eigentlich kann man nahezu jeden handelsüblichen Keks für diese Art von Pralinen oder Trüffeln verwenden, denn erlaubt ist, was schmeckt. Für Vanille-Trüffel eignet sich helles Butter- oder Spritzgebäck. Für aromatische Karamell-Trüffel kann man Biscoff-Kekse verwenden und für eine schokoladige Version eben Schwarz-Weiß-Gebäck, wie Oreos.

24 Oreo-Kekse

125 g Doppelrahm-Frischkäse

200 g Schokolade nach Wahl

So schnell sind die zarten Pralinen zubereitet:

Kekse in einem Mixer fein zerkleinern. Brösel gut mit Frischkäse vermengen. Das geht besser, wenn der Frischkäse Zimmertemperatur hat. Aus der Masse 12 kleine Kugeln formen und diese für mind. 30 Minuten in den Gefrierschrank stellen. Schokolade nach Wahl schmelzen und Kugeln damit überziehen. Bis zum Vernaschen im Kühlschrank lagern.

Dieses und ähnliche Rezepte findet man schon seit einigen Jahren in Netz. Es ist aber noch lange kein alter Hut, wie viele positive Kommentare mehr als deutlich zeigen. Hier einige Beispiele:

Die sehen sooo gut aus!

Yummy!!!

Sie sind sehr lecker und dazu noch einfach in der Zubereitung.

3. Crème brûlée aus Vanilleeis – köstliches Dessert aus nur drei Zutaten

Dieses Video hat über 22 Millionen Views und es ist total nachvollziehbar, warum. Hier wird ein französischer Dessertklassiker, der normalerweise viel Übung und Fingerspitzengefühl benötigt, einfach in kurzer Zeit aus – haltet euch fest – Vanilleeis zubereitet!

Für eine Portion Crème brûlée benötigt man:

75 g Vanilleeis

1 Eigelb

1 EL Zucker

So einfach ist die Zubereitung:

Den Backofen auf 160 °C Umluft vorheizen. Eiscreme in der Mikrowelle schmelzen und danach auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Das Eigelb in die geschmolzene Eiscreme geben und gut verquirlen. Die Mischung in eine kleine, runde Porzellanform gießen und diese in ein tiefes Backblech stellen. Dann heißes Wasser in das Backblech gießen, sodass es etwa bis zur Hälfte des Randes der Porzellanform reicht. 40–50 Minuten lang backen. Die Crème brûlée sollte fest sein, aber in der Mitte noch ein wenig wackeln. Crème brûlée auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, mit Frischhaltefolie abdecken und mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Etwa 30 Minuten vor dem Servieren aus dem Kühlschrank nehmen. Zucker auf das Crème brûlée streuen und mit einem Bunsenbrenner karamellisieren.

Auch die Kommentare lesen sich genauso spannend wie das Rezept:

Habe ich gerade gesehen wie in Typ Eis backt 😱?

Omg. Wo war das nur mein ganzes Kochleben lang! So viele Fehlschläge, wie ich schon hatte, um das zu machen. Muss das jetzt ausprobieren!

Das sieht verdammt gut aus 🔥

Ob man nach einem schnellen Nachtisch für unerwartete Gäste sucht oder sich selbst verwöhnen möchte, diese Drei-Zutaten-Desserts sind der Schlüssel zur süßen Zufriedenheit. Ausprobieren und Genießen!

