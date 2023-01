Mythos Cholesterin: Wie viele Eier darf man am Tag wirklich essen?

Das Hühnerei war lange als Cholesterinbombe verschrien. Forscher fanden heraus, dass Eier das Cholesterin nicht hochtreiben. Wie viele Eier darf ich also essen?

Ein Ei enthält hochwertiges Eiweiß, Fett und wenig Kohlenhydrate. Zudem verfügt es auch über verschiedene Vitamine wie A, D und B12 sowie über Folsäure, Natrium, Calcium und mehr. Aber ist das Ei schlimm für den Cholsterinspiegel? Und wie viele Eier darf ich pro Woche essen?

Erhöhen Eier wirklich den Cholesterinspiegel? © Isabelle Rozenbaum/Imago

Erhöhen Eier das Cholesterin im Körper?

Ein herkömmliches Hühnerei der Größe M ist etwa 53 Gramm schwer und enthält dabei etwa 200 bis 230 Milligramm Cholesterin. Von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) werden etwa 300 Milligramm Cholesterin pro Tag empfohlen. Nun könnte man denken, dass man bei dem Verzehr von zwei Eiern am Tag seine Cholesterinzufuhr schon weit überschritten hat. In der Tat werden von der DGE zwei bis drei Eier pro Woche empfohlen.

Ernährungsmediziner und Diabetologe Dr. Matthias Riedl hat mit diesem Irrtum gegenüber dem Portal Fitbook jedoch aufgeräumt: "Der Verzehr von Eiern ist nicht relevant für den Cholesterinspiegel. Bei manchen Menschen führt es sogar zur Senkung, bei anderen bleibt er gleich oder wird leicht erhöht. Das alles ist aber nicht relevant." Zu Ostern werden besonders viele Eier verzehrt - wie viel Gutes in den Ostereiern steckt, berichtet 24garten.de.

Und was bedeutet das nun für den Verzehr von Eiern, welcher Richtwert gilt hierbei?

Die Vorgabe der DGE richtet sich an die breite Masse, ist also nicht auf den jeweiligen Menschen zugeschnitten. Um zu erfahren, wie es um Ihren persönlichen Cholesterinspiegel bestellt ist, sollten Sie ihn bei Ihrem Hausarzt testen lassen. Denn bei vielen Menschen erhöhen Eier das Cholesterin im Körper eben nicht. Und laut der DGE verspeist der durchschnittliche Deutsche pro Jahr 231 Eier - was etwa vier bis fünf Eiern pro Woche entspricht.

