Mit diesem hilfreichen Trick lässt sich jedes Ei ganz leicht schälen

Je frischer ein Ei, desto schwerer lässt es sich schälen. Diese Regel ist schon so manchem ärgerlich bewusst geworden. Aber es gibt einen Trick, der Ihnen hilft.

Hartgekochte Eier lassen sich nicht immer so leicht pellen, wie man es gerne hätte. Ist ein Ei besonders frisch, ist es ein regelrechter Kampf, an dessen Ende man nicht selten mit einem völlig zerlegtem Ei dasteht. Ein ärgerliches Ergebnis, das aber überhaupt nicht sein muss.

Darum lassen sich manche Eier schlechter schälen

Unter der Schale eines Hühnereis befinden sich zwei Häutchen, die das Eiweiß von der Schale trennen und verhindern sollen, dass Keime in das Innere eindringen. Ist ein Ei sehr frisch, ist die Bindung zwischen dem inneren und äußeren Schalenhäutchen noch fest, deshalb lässt sich das Ei nur schlecht schälen. Mit zunehmenden Alter lockert sich diese jedoch, während die Bindung vom inneren Schalenhäutchen zum Eiweiß fest bleibt. Das Ergebnis: Das Ei lässt sich leichter schälen.

Statt sich Ihrem Schicksal nun zu ergeben und frische Eier immer etwas liegen zu lassen, bevor Sie sie kochen, können Sie einen einfachen Trick anwenden. Dieser Tipp funktioniert viel besser als das vielfach verwendete Abschrecken, das zwar dafür sorgt, dass die Eier kalt werden, die Schäleigenschaften aber häufig nur geringfügig verbessert.

Durch Essig lässt sich jedes Ei schälen

Sie müssen dem Wasser, in dem Sie das Ei kochen, einfach einen Schuss Essig beifügen. Ein Teelöffel Essig pro einem Liter Wasser reicht dabei völlig aus. Dieser Trick funktioniert, weil die Schale eines Hühnereis zu 90 Prozent aus Kalk besteht. Der Essig löst diesen Kalk beim Kochen an und sorgt so dafür, dass Sie das Ei im Anschluss besser schälen können, wie Juan Silva, Professor für Lebensmittel- und Wissenschaftstechnologie an der Mississippi State University, laut chowhound.com erklärt. Kochen Sie das Ei also beim nächsten Mal einfach bis zum gewünschten Härtegrad im Essig-Wasser und schon ist der Frust am Frühstückstisch gebannt.