Fünf Fehler, die Sie beim Eierkochen oder Spiegeleier-Braten vermeiden sollten

Von: Janine Napirca

Eierkochen ist manchmal mehr ein Glücks- als ein Kinderspiel. Wenn Sie fünf Fehler vermeiden, ist es aber gar nicht so schwierig.

Eierkochen stellen sich die meisten vermutlich einfacher vor, als es ist. Da kann es schon einmal passieren, dass die perfekte Konsistenz von weichgekochten Eiern zu erreichen, ein Glücks- und kein Kinderspiel ist. Wenn Sie fünf Fehler in Zukunft vermeiden, kleben Ihre Spiegeleier nicht mehr an der Pfanne fest und hartgekochte Eier können so geschält werden, dass nicht die Hälfte des Eiweißes an der Schale haften bleibt.

Wenn Sie zwei Fehler beim Eierkochen vermeiden, gelingen Ihre Rühreier perfekt

Damit Ihre Rühreier beim Anbraten perfekt gelingen, sollten Sie sie unbedingt vorher richtig gut verquirlen. Am besten eignet sich dazu ein Schneebesen. Alternativ können Sie auch eine Gabel verwenden. Achten Sie nur darauf, dass die Eimischung gleichmäßig hellgelb ist, dass also weder Eiweiß noch Eigelb voneinander getrennt zu unterscheiden ist. Erst dann kommen die Eier zum Braten in die Pfanne. Übrigens: Wenn Sie mit einer schmiedeeisernen oder Gusseisenpfanne kochen, sollten Sie diese vor dem ersten Gebrauch unbedingt richtig einbrennen.

Damit Rühreier perfekt gelingen, sollten Sie zwei Fehler vermeiden: Nehmen Sie sich zum einen Zeit, um die Eier richtig miteinander zu verquirlen – Eiweiß und Eigelb sollten nicht mehr voneinander unterscheidbar sein. Zudem sollten Sie die Rühreier nicht auf zu hoher Hitze braten, sonst werden sie trocken. © PeteerS/Imago

Auch wenn Eier, insbesondere Rühreier, als schnelle Notlösung zum Frühstück, Mittag- oder Abendessen gelten – nehmen Sie sich etwas Zeit. Braten Sie Rühreier nicht auf der Höchststufe des Herds an, denn dann werden sie schnell trocken. Braten Sie die Eier stattdessen lieber bei unterer Hitze an, damit sie schön fluffig werden und auf der Zunge zergehen. Viel länger dauert das im Übrigen auch nicht.

Vermeiden Sie beim Spiegeleier-Braten einen entscheidenden Fehler

Ihre Spiegeleier bleiben meist an der Pfanne kleben? Das liegt vermutlich daran, dass Sie zu wenig Fett zum Anbraten verwenden. Egal ob Sie Ihre Spiegeleier am liebsten in Butter, Olivenöl oder auch Kokosnussöl anbraten, seien Sie nicht zu sparsam mit dem Öl. Zu viel sollte es für das beste Spiegelei der Welt aber auch nicht sein.

Eierschale platzt beim Eierkochen? Nicht mehr, wenn Sie zwei Fehler bei hartgekochten Eiern vermeiden

Damit die Eierschale nicht platzt, wenn Sie rohe Eier hartkochen möchten, sollten Sie die Eier nicht in bereits kochendes Wasser geben. Legen Sie die Eier bereits vor dem Kochen in das kalte Wasser im Topf und erhitzen Sie erst dann die Herdplatte. Außerdem sollten für hartgekochte Eier die Eier nicht zu frisch sein. Denn dann lassen sie sich weniger gut schälen und die Hälfte des Eis bleibt an der Schale hängen.