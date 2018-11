Eierschale im Essen? Das passiert nur, weil Sie Eier immer falsch aufschlagen

Beim Backen, Panieren, fürs Spiegelei oder auch ein pochiertes Ei - das Ei muss aufgeschlagen werden. Aber wie geht das richtig?

Eier aufschlagen, was soll man da schon falsch machen können? Ei nehmen, am Rand der Schüssel aufschlagen und fertig. So machen es wohl die meisten Hobby-Köche oder -Bäcker. Ganz Kreative schlagen das Ei vielleicht noch mit dem Messer auf. Aber das ist alles völlig falsch.

So schlagen Sie ein Ei richtig auf

Eier auf dem Rand von etwas aufzuschlagen, ist quasi eine Garantie dafür, dass Schalen-Teilchen ins Essen fallen. Aber es gibt eine Lösung.

Und so funktioniert es richtig: Schlagen Sie das Ei mit genügend Kraft auf einer flachen Oberfläche auf. Zielen Sie dabei auf den "Äquator" des Eis, also dort, wo der Umfang des Eis am größten ist. Durch den flächigeren Aufprall wird keine Schale nach innen gedrückt, ganz im Gegensatz zum Aufschlagen am Schüsselrand.

Keine Eierschale und intakte Eigelbe

Wenn Sie sich in Zukunft Eierschalen im Kuchen, in der Schnitzelpanade oder im Spiegelei ersparen will, sollten Sie den Trick ausprobieren.

Ein weiterer Vorteil: Bei dieser Methode schonen Sie auch das Eigelb. Sie werden also mit intakten Eigelben für Spiegeleier oder pochierte Eier belohnt.

