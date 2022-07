Am Pinterest Food Trend Friday gibt es diese süße Blue Spirulina Bowl für dich

Von: Sandra Keck

Sieht diese Blue Spirulina Bowl nicht lecker aus?

Bist du bereit für den heißesten Pinterest Food Trend?

Einfach Tasty ist neu auf Pinterest und das feiern wir mit einem mega Gewinnspiel. Und wir wären nicht wir, wenn wir on top nicht noch ein super leckeres Rezept für dich in Petto hätten. Im Rahmen unserer exklusiven Pinterest-Serie „Food Trend Friday“ starten wir mit dem Rezept für eine süße Blue Spirulina Bowl. Die schmeckt nicht nur himmlisch, sondern sieht dazu auch noch wunderschön aus. Überzeug dich am besten direkt selbst.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

Blue Spirulina - Joghurt:

150 g Kokosjoghurt

2 EL Zitronensaft

1 EL Honig

3 EL Kokosflocken

1 TL Blue Spirulina-Pulver

Toppings:

4 - 5 EL Haferflocken

2 EL Granola

1 Banane, in Scheiben

Blaubeeren

Gepuffter Dinkel

Datteln

Trockenpflaumen

So einfach ist die Zubereitung:

Für den Blue Spirulina-Joghurt: In einer Schüssel Kokosjoghurt, Zitronensaft, Honig, Kokosflocken und Blue Spirulina miteinander verrühren. Joghurt nach Belieben mit Haferflocken, Granola, Bananen, Blaubeeren, gepufften Dinkel und Trockenfrüchten garnieren. Genießen!

Blue Spirulina - was ist das?

Hinter dem trendigen Begriff „Blue Spirulina“ versteckt sich eine Blaualge. Sie eignet sich perfekt als natürliches Färbemittel von Speisen oder Getränken, da sie völlig geschmacksneutral ist. Aber nicht nur aufgrund der Farbe solltest du das Pulver gelegentlich zu dir nehmen. Die Blaualge ist ein richtiges Superfood und verleiht deiner Bowl (oder auch Smoothies) eine extra Portion Nährstoffe, wie hochwertige, pflanzliche Proteine, Vitamin B, Eisen oder Zink.

