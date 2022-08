Diese Hackbällchen Toscana versetzen dich direkt ins kulinarische Nirvana

Geht auch ohne Tütchen...

Von Sandra Keck schließen

Ohne Schnickschnack, dafür mit Hack!

Dieses Gericht kennst du bestimmt auch noch von früher, oder? Bei uns zu Hause war jedenfalls immer die Freude groß, wenn wir Mittags von der Schule nach Hause kamen und Mama für uns Kids Hackbällchen Toscana zubereitet hat. Diese cremige Tomaten-Sahne-Sauce und dazu noch würzige Hackbällchen sind einfach unwiderstehlich! Als Erwachsene schätze ich das einfache Gericht vor allem für die schnelle Zubereitung. Das Beste: die Hackbällchen müssen vor dem Backen nicht angebraten werden und so spar ich mir den Pfannen-Abwasch.

Mein Tipp für eine fleischfreie Alternative: die Hackbällchen können auch mit vegetarischem Hackfleisch zubereitet werden. Probiere es doch mal aus!

So geht‘s:

Du brauchst folgende Zutaten:

Hackbällchen:

500 g Hackfleisch, gemischt

20 g Semmelbrösel

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

2 TL Oregano

Tomaten-Sahne-Sauce:

20 ml Speiseöl

2 Knoblauchzehen, gehackt

40 g Tomatenmark

400 g gehackte Tomaten

125 ml Schlagsahne

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

2 TL italienische Kräuter

Außerdem:

125 g Mozzarella, in Scheiben

Basilikum

Die Zubereitung ist einfach und schnell:

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Für die Hackbällchen: Hackfleisch, Semmelbrösel, Salz, Pfeffer und Oregano mit den Händen gut verkneten. Zu 10 gleich großen Bällchen formen und beiseite stellen.

Tipp: Die Hackbällchen lassen sich leichter mit angefeuchteten Händen formen. Für die Tomaten-Sahne-Sauce: Speiseöl in einem Topf erhitzen. Knoblauch und Tomatenmark darin kurz dünsten. Gehackte Tomaten, Sahne und Gewürze zugeben und aufkochen lassen. Tomaten-Sahne-Sauce in eine Auflaufform geben. Hackbällchen in die Tomatensauce legen. Mozzarellascheiben auf den Hackbällchen verteilen. Im Backofen ca. 30 Minuten backen, bis der Käse gebräunt und die Hackbällchen gar sind. Mit Basilikumblättchen garniert servieren. Dazu passen Reis oder Nudeln. Guten Hunger!

+ Dieses Rezept schmeckt der ganzen Familie: Hackbällchen Toscana. © Einfach Tasty

Du kochst am liebsten frisch, aber es darf auch mal einfach sein? Können wir nachvollziehen: Dieses leckere Zucchini-Moussaka versetzt dich in einen Kurzurlaub nach Griechenland oder bitte mit viel Käse: Nudel-Schinken-Gratin.

Immer auf der Suche nach neuen und leckeren Rezeptideen? Dann melde dich doch ganz einfach und schnell beim Einfach Tasty Newsletter an und lass dich von uns inspirieren.