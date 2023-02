Vergiss KFC und koch dir lieber deinen eigenen Bucket Korean Fried Chicken zu Hause

Hierzulande schon längst nichtmehr unbekannt.

Neben Korean Barbecue erfreut sich auch das Korean Fried Chicken immer größerer Beliebtheit und Bekanntheit. Wer es einmal probiert hat, weiß auch genau, warum.

Um dein koreanisch inspiriertes Abendessen noch authentischer zu machen, solltest du dir ein Glas Somaek dazu gönnen. Somaek (소맥) ist ein beliebter koreanischer Biercocktail, der aus Soju und Bier hergestellt wird. Wenn man Somaek in einem Restaurant in Korea bestellt, bekommt man in der Regel eine kleine Flasche Soju (eine Art starker, koreanischer Likör, ähnlich wie Wodka) und mehrere Biere, damit man sich das Getränk mit Freund:innen direkt am Tisch selbst mixt. Klingt erstmal ungewohnt, aber es passt perfekt zu Frittiertem und macht einen Riesen-Spaß.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

Marinade:

4 EL Gochujang

2 EL Ingwer, fein gehackt

4 EL Sojasoße

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

2 EL Sesamöl

2 EL brauner Zucker

2 EL Honig

Chicken Wings:

800 g Hähnchenkeulen (alternativ auch Flügel)

50 ml Reisessig

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

150 g Stärke

Frittieröl

Toppings:

Sesamkörner

Frühlingszwiebel, in feinen Streifen

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Marinade: In einer Schale Gochuang, Ingwer, Sojasauce, Knoblauch, Sesamöl, braunen Zucker und Honig vermengen. Für die Chicken Wings: In einer anderen Schale Hähnchenkeulen mit Reisessig, Salz, Pfeffer würzen und anschließend die Stärke in die Schale geben und die Hähnchenkeulen komplett in der Stärke wenden. Frittieröl in einem Topf bei höchster Stufe erhitzen. Die Hähnchenkeulen in das heiße Öl geben und unter gelegentlichem Wenden für circa 15 Minuten frittieren, bis das Fleisch gar ist. Fleisch auf ein Küchentuch zum Abtropfen legen und anschließend mit der Marinade vermengen. Auf einem Teller anrichten und mit Frühlingszwiebeln und Sesam garnieren.

Et Voilà. Guten Appetit!

