Boah, der flüssige Schokoladenkern dieser süßen Lava Cakes ist definitiv kein Fake

Wie möchtest du deinen Kaffee? Natürlich mit Kuchen!

Von Sandra Keck schließen

Am 27. Januar ist Tag des Schokoladenkuchens!

Diesen Food Feiertag lieben wir besonders 😍. Was gibt es schließlich Besseres als Schokolade UND Kuchen???



Die kleinen Schokoladenküchlein mit flüssigem Kern haben ihren Ursprung in Frankreich und werden dort als Malheur, also als Unglück oder Missgeschick, bezeichnet. Das dachte sich nämlich bestimmt der Koch, der zuerst ein nicht durchgebackenes Törtchen aus dem Backofen holte und es notgedrungen seinen Gästen servierte. Das kleine Unglück entpuppte sich aber schnell als Glücksgriff und leckeres Dessert. Denn dieser Schoko Lava Cake ist einfach zum dahin schmelzen lecker.

So geht‘s:

Du brauchst nur fünf Hauptzutaten:

Lava Cakes:

250 g Butter

250 g Zartbitter-Kuvertüre, gehackt

100 g Zucker

80 g Weizenmehl

8 Eier

Etwas Zucker

Etwas Butter

Nach Geschmack:

Puderzucker

Vanilleeis

Die Zubereitung ist einfach:

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Für die Lava Cakes: Butter, Zartbitter-Kuvertüre und Zucker überm Wasserbad zum Schmelzen bringen und verrühren. Von der Hitze nehmen und etwas abkühlen lassen. Mehl sieben und unterrühren. Eier einzeln dazugeben und rühren, bis eine homogene Masse entsteht. Ein Muffinblech mit Butter einfetten und die Mulden mit etwas Zucker bestreuen. Teig zu 2/3 in die Förmchen füllen. Im vorgeheizten Backofen 10 Minuten backen - nicht länger! Je kürzer die Backzeit, desto flüssiger der Kern. Lava Cakes mit Puderzucker bestäuben und sofort servieren. Dazu passt eine Kugel Vanilleeis. Schmecken lassen!

+ Dieses Schokotörtchen mit flüssigem Kern ist der Traum vieler Naschkatzen. Das Rezept für den Lava Cake gibt es hier. © Einfach Tasty

Mein persönlicher Tipp, den ich auch schon mehrfach getestet habe: Gib den Teig in kleine Muffinförmchen aus Silikon und packe diese ins Gefrierfach. Törtchen im gefrorenen Zustand in den Backofen geben und einfach 2–3 Minuten länger backen. So hast du Lava Cakes auf Vorrat, falls spontan Gäste vor der Tür stehen oder dich die Lust auf etwas Süßes überkommt.

Falls du, wie wir, von Schokoladenkuchen nicht genug bekommen kannst, teste weitere Einfach Tasty-Rezepte:

Als Schoko-Lover musst du unbedingt diesen Schokokuchen mit Salzbrezeln probieren.

Saftige Schoko-Guinness-Cupcakes mit Irish-Cream-Frosting.

Für diesen saftigen und schokoladigen Rotweinkuchen machst du gerne eine Flasche Wein auf.

