Einfache und schnelle Pizzabrötchen mit Schlagsahne sind der Evergreen auf Partys

Von: Sandra Keck

Das Rezept für einfache Pizzabrötchen sind der ideale Snack für Partys oder größere Gruppen. © Einfach Tasty

In weniger als 30 Minuten ist der Partyklassiker mit Schinken, Salami, Käse und Schlagsahne fertig. Letzteres ist die Geheimzutat für saftige Pizzabrötchen.

Ein Umzug steht an? Am Wochenende wird Geburtstag gefeiert oder es soll einfach die hungrige Meute aka die Familie am Abend verköstigt werden? Dann ist guter Rat, beziehungsweise ein einfaches Rezept, was in größeren Mengen dennoch schnell zubereitet werden kann, teuer. Aber nicht bei Einfach Tasty, denn wir halten den Rücken frei mit leckeren Gerichten.

Deftig wirds dank Zupfbrötchen, die in eine Mozzarella-Bolognese gedippt werden und für ein Partybuffet ist ein Taco-Salat Schicht für Schicht ein Gedicht. Und da Pizza überall beliebt ist, freuen sich die Hungrigen garantiert über eine würzige Pizzasuppe mit Hackfleisch oder eben einfache Pizzabrötchen.

Einfache Pizzabrötchen mit Schinken, Salami und Käse gehen ganz einfach:

Pizzabrötchen kann man mit diesen Zutaten selber machen:

100 g rote Paprikaschote, fein gewürfelt

100 g Mini-Salami, in Scheiben

100 g Kochschinken, fein gewürfelt

100 g Mais (a. d. Dose), abgetropft

100 g Reibekäse

1 TL Pizzagewürz

0,5 TL Salz

150 g Schlagsahne, aufgeschlagen

4 Baguette-Brötchen zum Fertigbacken

In weniger als zehn Minuten sind die Pizzabrötchen im Backofen, dank der einfachen Zubereitung:

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Paprika, Salami, Schinken, Mais, Reibekäse mit Salz und Pizzagewürz vermischen. Steifgeschlagene Sahne vorsichtig unterheben. Baguette-Brötchen aufschneiden. Die Pizzabrötchen-Masse gleichmäßig auf die Brötchenhälften verteilen. Im Backofen 15 Minuten backen, bis der Käse verlaufen ist und die Pizzabrötchen goldbraun sind. Schmecken lassen!

Schnelle Pizzabrötchen sind bei Groß und Klein beliebt. Das einfache Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Klassische Pizzabrötchen sind lecker und gut so, wie sie sind. Doch ist das bereits der Grund für die seit Jahrzehnten ungebrochene Beliebtheit des Rezepts? Vielleicht, doch wahrscheinlich spielen auch die einfache und schnelle Zubereitung und die Anpassbarkeit auf individuelle Vorlieben eine große Rolle.

Hier einige weitere Rezeptideen und Pizzabrötchen-Varianten:

4-Käse-Pizzabrötchen: Dafür geriebenen Mozzarella, Gouda, Parmesan und kleingeschnittenen Gorgonzola zusammen mit aufgeschlagener Schlagsahne vermischen und mit Oregano und Pfeffer würzen.

Dafür geriebenen Mozzarella, Gouda, Parmesan und kleingeschnittenen Gorgonzola zusammen mit aufgeschlagener Schlagsahne vermischen und mit Oregano und Pfeffer würzen. Champignon-Pizzabrötchen: Gewürfelte Champignons zusammen mit Frühlingszwiebeln und Schmand zu einer kompakten Creme vermengen. Salzen und Pfeffern.

Gewürfelte Champignons zusammen mit Frühlingszwiebeln und Schmand zu einer kompakten Creme vermengen. Salzen und Pfeffern. Hawaii-Pizzabrötchen: Kochschinken und Ananas in kleine Würfel schneiden und zusammen mit geriebenen Käse und aufgeschlagener Sahne oder Schmand vermengen.

Kochschinken und Ananas in kleine Würfel schneiden und zusammen mit geriebenen Käse und aufgeschlagener Sahne oder Schmand vermengen. Caprese-Pizzabrötchen: Crème fraîche mit Pesto alla genovese vermengen. Fein gewürfelte getrocknete Tomaten und geriebenen Mozzarella unterheben. Nach dem Backen mit Basilikumblättern oder etwas Rucola garnieren.

Crème fraîche mit Pesto alla genovese vermengen. Fein gewürfelte getrocknete Tomaten und geriebenen Mozzarella unterheben. Nach dem Backen mit Basilikumblättern oder etwas Rucola garnieren. Spinat-Feta-Pizzabrötchen: Rahmspinat auftauen lassen und mit Crème fraîche und zerbröseltem Feta zu einer Creme vermengen.

Die Möglichkeiten sind noch vielseitiger, wenn man nicht nur das Topping, sondern auch das Brötchen austauscht. Von Laugen, über Vollkorn bis hin zu Croissants – es ist alles möglich, solange es die Backwarenabteilung im Supermarkt hergibt.