Matcha-Erdbeer-Cookies: Ein süß-herber Genuss mit japanischem Einfluss

Von: Eva Lipka

Das Rezept für Matcha-Erdbeer-Cookies wird zum bunten Vergnügen. © Einfach Tasty

Am 21. Mai ist internationaler Tag des Tees. Was gäbe es Schöneres, als den besonderen Tag mit einer Tasse Tee und köstlichen Matcha-Erdbeer-Cookies zu feiern?

Diese bunten Leckereien sind nicht nur optisch ein Highlight, sondern auch geschmacklich ein Erlebnis! Durch die Verbindung der Aromen von süßen Erdbeeren und herben Matcha-Tee entsteht eine perfekte Balance. Der pulverisierte grüne Tee aus Japan hat einen einzigartigen, leicht bitteren Geschmack und ist reich an Antioxidantien.



Zum Glück ist gerade Erdbeersaison! Aber keine Sorge, auch im restlichen Jahr kann man die leckeren Kekse jederzeit zaubern. Denn statt frischer Erdbeeren wird in diesem Rezept Erdbeerpulver genutzt. Einfach ein Gamechanger!



Übrigens haben nicht nur Erdbeeren Saison, sondern auch Rhabarber. Wie wär es also mit den passenden Rezepten für einen erfrischenden Erdbeer-Rhabarber-Crumble oder einen saftigen Rhabarber-Baiser-Kuchen? Die Leckereien runden die gemütliche Teezeit ab.

So einfach gelingen die Matcha-Erdbeer-Cookies:

Diese Zutaten braucht man:

Keksteig:

250 g Butter, weich und in Stücken

250 g Zucker

1 Ei

1 Prise Salz

1 TL Vanille-Extrakt

300 g Mehl

0,5 TL Backpulver

0,5 TL Natron

Außerdem:

3 EL Erdbeer-Pulver

3 EL Matcha-Pulver

3 EL Zucker

So einfach ist die Zubereitung:

Für den Keksteig: Butter und Zucker vermengen. Anschließend das Ei, Salz und Vanille-Extrakt hinzufügen und mit dem Handrührgerät verquirlen. Mehl, Backpulver, Natron unter die Buttermasse heben und zu einem Teig kneten. Jeweils ein Drittel des Teiges in kleinen Schüsseln, einmal mit Erdbeer-Pulver und einmal mit Matcha-Pulver vermischen. Eine haselnussgroße Kugel aus dem Matcha-Teig, dem Erdbeer-Teig und dem Grundteig formen. Die Kugeln zusammendrücken und erneut in der Hand rollen, bis sich die Teige verbunden haben. Die bunten Kugeln in etwas Zucker panieren. Die Kugeln auf einem Backblech mit Abstand positionieren und mit den Händen flachdrücken. Zwölf Minuten bei 180 °C Umluft backen. Die bunten Cookies auf einem dekorativen Teller servieren. Viel Spaß beim Naschen!

Wenn der internationale Tag des Tees und die Erdbeersaison zusammenfallen, dann ist dieses Rezept für Matcha-Erdbeer-Cookies einfach die perfekte Nascherei. © Einfach Tasty