Zum Grillen oder für ein Partybuffet ist ein Taco-Salat Schicht für Schicht ein Gedicht

Von: Sandra Keck

Schicht für Schicht ein Genuss! Das Rezept für einen klassischen Taco-Salat gibt es hier. © Einfach Tasty

Ein Klassiker unter den Beilagen ist der Taco-Salat, ein Schichtsalat mit Hackfleisch, Salsa, Käse und mehr. Der Clou: die knusprigen Tortilla-Chips obendrauf.

Ob jung oder alt, jeder hat ihn mindestens schon einmal auf einer Party gegessen. Die Rede ist natürlich vom ultimativen Taco-Salat, einem Sattmacher-Salat, der ansprechend in einer Schale oder in kleine Gläschen geschichtet ist. So gibt er Lage für Lage, neue Aromen und Konsistenzen preis. Zusammen vereinen sich die Zutaten dann auf der Zunge zu einem wahren Gaumenschmaus.

Es gibt unzählige Schichtsalat-Rezepte im Netz, wieso sich also nicht ausprobieren? Wer es pikanter mag, der greift einfach zu einer schärferen Salsa-Sauce oder testet das Rezept für die sogenannte Teufelssauce. Kein Fan von Schmand, aber es darf trotzdem cremig sein? Dann bietet sich eine Guacamole als Alternative an. Natürlich kann ein Taco-Salat auch die pflanzenbasierte Ernährungsweise bedienen, indem einzelnen Komponenten einfach durch vegane Alternativen ausgetauscht werden. Frohes Schichten!

So einfach und schnell wird der Taco-Schichtsalat zubereitet:

Für den klassischen Schichtsalat mit Hackfleisch braucht man diese Zutaten:

2 EL Speiseöl

500 g Hackfleisch, gemischt

Salz und Pfeffer

200 g Eisbergsalat, in Streifen

300 g rote Paprikaschote, gewürfelt

300 g Mais (a. d. Dose)

300 g Kidneybohnen (a. d. Dose)

500 ml Salsa-Sauce

200 g Schmand

200 g Gouda, gerieben

100 g Tortilla-Chips

Die Zubereitung ist einfach und geht schnell:

Speiseöl in einer Pfanne erhitzen und Hackfleisch darin krümelig anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Abkühlen lassen. Hackfleisch in kleine Gläschen oder in eine große Salatschale geben. Danach Eisbergsalat, Paprikaschote, Mais, Kidneybohnen, Salsa-Sauce, Schmand und Gouda darauf schichten. Mit Tortilla-Chips abschließen und servieren. Sooo gut!

In kleine Gläschen geschichtet ist das Rezept für einen Taco-Salat ideal für ein Fingerfood-Buffet. © Einfach Tasty

Der Taco-Salat, auch bekannt als Schichtsalat, ist ein Must-have für alle da draußen. Mit seiner Kombination aus knusprigen Taco-Chips, herzhaft gewürztem (veganem) Hackfleisch und einer Vielzahl von frischem Komponenten ist dieser Salat wirklich bei keiner Grillparty oder Geburtstagsfeier mehr wegzudenken.