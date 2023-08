Zucchini haltbar machen: Mit drei Schritt-für-Schritt-Anleitungen ganz einfach

Alle Jahre wieder bereichert die Zucchinischwemme unsere Speisekammern. Doch was lässt sich mit dem sommerlichen Gemüse-Überfluss anfangen?

Ob als Suppe, Auflauf oder Ofengemüse: Zucchini sind immer eine gute Idee. Das leckere Sommergemüse ist herrlich vielseitig und macht sich auch super auf dem Grill mit simpler Marinade, als Zucchini-Nudeln mit RIcotta oder als Sechs-Zutaten-Zucchini-Schnitten. Oder Sie holen sich ein wenig Griechenland nach Hause mit den würzigen Zucchini-Puffern mit Fetakäse. In den Sommermonaten wachsen Zucchini oft schneller nach, als man sie essen kann. Doch die reiche Ernte muss nicht verkommen. Nachfolgend finden Sie die gängigsten Methoden, um Zucchini länger frisch zu halten und sie auch außerhalb der Saison genießen zu können.

1. Möglichkeit, Zucchini länger haltbar zu machen: Einfrieren

Das Einfrieren von Zucchini ist sicher die einfachste Art und Weise, um das Gemüse für mehrere Monate haltbar zu machen. Der Prozess ist unkompliziert und erfordert nur wenige Schritte:

Zunächst die Zucchini gründlich waschen, mit einem Küchentuch abtrocknen und die Enden abschneiden. Schneiden Sie den Sommerkürbis je nach Belieben in Scheiben oder Würfel. Um das Gemüse optimal auf das Einfrieren vorzubereiten, sollten Sie es in ein Sieb geben und salzen. Dadurch wird der Zucchini Flüssigkeit entzogen. Nach fünf bis zehn Minuten können Sie die Gemüsestücke trocken tupfen und in einen Gefrierbeutel oder in eine verschließbare Dose geben.

Alternativ kann die Zucchini auch blanchiert gefroren werden. Geben Sie die Stückchen dafür in kochendes Salzwasser. Nach drei Minuten abgießen und mit Eiswasser abschrecken. Dieser Schritt hilft dabei, die Enzymaktivität zu stoppen und die Zucchini länger frisch zu halten. Tupfen Sie das Gemüse trocken und geben Sie es in ein gefriergeeignetes Gefäß. Vergessen Sie nicht, das Datum darauf zu schreiben.

Die gefrorenen Zucchini können bis zu einem Jahr im Tiefkühlfach aufbewahrt werden und für Suppen, Eintöpfe, Pfannengerichte oder Aufläufe verwendet werden.

Zucchini ist sehr vielseitig und kann zu unterschiedlichen, köstlichen Gerichten verarbeitet – oder auf verschiedene Art und Weise haltbar gemacht werden. © Angela to Roxel/imageBROKER/Imago

2. Möglichkeit, Zucchini länger haltbar zu machen: Einlegen

Das Einlegen ist eine weitere leckere Möglichkeit, um Zucchini außerhalb der Saison genießen zu können. Durch das Verwenden von Essig, Öl und Gewürzen verleihen Sie dem Sommergemüse einen würzigen Geschmack, der für Gaumenfreude sorgt.

Die Zucchini waschen und in dünne Scheiben oder Stifte schneiden. In einem Topf Wasser mit etwas Salz aufkochen lassen und die Zucchinischeiben für ein bis zwei Minuten blanchieren. Dann sofort in Eiswasser abkühlen, um den Garprozess zu stoppen. Währenddessen können Sie eine Essig-Gewürz-Mischung vorbereiten. Verwenden Sie zum Beispiel Weißweinessig, Olivenöl, Wasser, Zucker, Salz und Ihre Lieblingsgewürze wie Knoblauch, Pfeffer, Dill oder Senfkörner. Hier können Sie ruhig herumexperimentieren: Für einen schärferen Geschmack geben Sie Chili hinzu. Wer es süß mag, sollte das Gemüse mit einer entsprechenden Menge Zucker einlegen. Die abgetropften Zucchinistücke in sterilisierte Einmachgläser schichten und die Essig-Gewürz-Mischung darüber gießen, bis die Gemüsestückchen vollständig bedeckt sind. Die Gläser gut verschließen und an einem kühlen, dunklen Ort für einige Wochen ziehen lassen. Dadurch entwickeln sich die Aromen und die eingelegten Zucchini sind mehrere Monate lang haltbar.

Das Blanchieren der Zucchini ist übrigens nicht zwingend nötig: Sie kann auch roh eingelegt werden.

3. Möglichkeit, Zucchini länger haltbar zu machen: Trocknen

Wer Zucchini mal anders erleben will, kann sie an der Luft, im Ofen oder im Dörrautomat trocknen. Der erste Schritt besteht jeweils darin, das Gemüse zu waschen, zu trocknen und in dünne Scheiben zu schneiden. Dann geht es weiter wie folgt:

Sonnentrocknung: Fädeln Sie die Zucchinischeiben auf eine Schnur, die Sie an einem warmen und trockenen Platz aufhängen. Dafür eignet sich beispielsweise der Wintergarten, der Balkon oder die überdachte Terrasse. Je wärmer und sonniger es ist, desto schneller wird das Gemüse getrocknet. Beachten Sie, dass die Methode bei kühlem, feuchtem Wetter nicht funktioniert. Dann verderben die Zucchini leider. Alternativ können Sie die Scheiben auch einfach auf ein Backblech legen und für mehrere Tage bis zu einer Woche trocknen.

Falls Sie nicht alle Zucchinis haltbar machen, sondern auch ein paar Rezepte zeitnah ausprobieren möchten, sehen Sie sich den blitzschnellen Drei-Zutaten-Zucchini-Snack, saftiges Zucchinibrot in süß oder herzhaft und knusprige Zucchinichips an.