Erdbeeren einwecken: So bewahren Sie sich den Sommergenuss für später auf

Im Glas halten sich Erdbeeren noch bis zum Winter, wenn man es richtig macht. So wecken Sie Erdbeeren oder andere Früchte ein.

Wer kennt es nicht: Der Sommer zieht ins Land, draußen wird es warm und schon stehen die ersten Stände am Straßenrand. Die Erdbeerzeit hat gerade erst begonnen, da ist sie auch schon wieder vorbei. Ärgerlich, wenn man jetzt nicht vorgesorgt hat und keine Erdbeeren mehr bekommen kann. Das Einwecken verhindert die spätere Enttäuschung, wenn es keine Erdbeeren mehr zu kaufen gibt. So können Sie im Sommer genügend Erdbeeren einlagern, damit sie noch bis zum Winter reichen.

Einwecken, einkochen, einmachen: Was ist der Unterschied?

Wer sich nicht auskennt, könnte vielleicht denken, dass Einwecken, Einkochen und Einmachen alles irgendwie das gleiche ist. Weit gefehlt! Zwar bezeichnen all diese Worte einen Prozess, bei dem Lebensmittel haltbar gemacht werden, allerdings auf ganz verschiedene Arten.

Erdbeeren halten eingeweckt noch monatelang und bringen Sommer-Feeling bis in den Winter. © Imago

Das Einkochen wurde bereits vor 200 Jahren von dem Franzosen Nicolas Appert (1749-1841) erfunden, der herausfand, wie man Lebensmittel haltbar machen kann. Er kreierte ein Verfahren, bei dem Nahrungsmittel in zylindrischen Glasgefäßen in einem Wasserbad erhitzt wurden. Das Wort Einwecken bezeichnet das gleiche Verfahren. Es wurde allerdings Anfang des 20. Jahrhunderts nach dem deutschen Unternehmer Johann Weck umbenannt, der die noch heute genutzten Weck-Gläser erfand, die mithilfe eines Dichtgummis das Konservieren noch leichter machten. Seit 1901 benutzten Werke seiner Firma das Wort in ihren Publikationen, seit 1934 steht „Einwecken“ im Duden.

Beim Einkochen und Einwecken werden laut dem Genussmagazin Hagengrote die Lebensmittel in ein steriles Glas gefüllt und in einem kochenden Wasserbad unter Ausschluss von Luft erhitzt. Dadurch dehnt sich die Luft im Glas zunächst aus, bevor sie sich beim Abkühlen wieder zusammenzieht. So entsteht ein Vakuum im Glas, das die Lebensmittel konserviert. Beim Einmachen hingegen werden die Lebensmittel erst gekocht und dann in luftdichte Gläser abgefüllt. Diesen Vorgang nutzt man etwa für Gelees, Konfitüren, Marmeladen oder Kompotte.

Erdbeeren einwecken und haltbar machen: So geht’s!

Erdbeeren sind eine Köstlichkeit im Sommer. Wer sie aber auch im Herbst oder sogar im Winter noch genießen will, der muss vorsorgen. Mit dem Einwecken ist das kein Problem. Hier eine Beispiel-Anleitung, um Erdbeeren haltbar zu machen.

Zutaten für 1 Glas eingeweckte Erdbeeren:

250 ml Wasser

1 Weck-Glas oder anderes Schraubglas, das luftdicht verschlossen werden kann

75 g Zucker

250 g Erdbeeren

So funktioniert das Einwecken:

Zunächst die Erdbeeren vorsichtig waschen, abtropfen und trocken tupfen. Danach die Blätter und Stängel von den Erdbeeren entfernen. Die Erdbeeren bis 2-3 Zentimeter unter den Rand in das sauber ausgekochte Weck-Glas füllen. Das Wasser in einem Topf zum Kochen bringen und den Zucker hineinrühren, bis er sich auflöst. Wasser vom Herd nehmen und 2 Minuten abkühlen lassen, dann in das Erdbeer-Glas gießen. Das verschlossene Glas in einem backofentauglichen Behälter auf eine der unteren Schienen in den Backofen stellen und Wasser in den Behälter füllen, damit das Glas etwa zu ¾ darin steht. Bei 150 Grad Ober-/Unterhitze die Erdbeeren 30 Minuten lang einwecken. Dann den Ofen ausschalten und das Glas im Ofen auskühlen lassen. Glas kühl und dunkel lagern.

Im Winter genießen: Tipps zum Einwecken und Rezept-Ideen für Erdbeeren

Beim Einwecken ist das wichtigste die Sauberkeit. Deshalb sollten die Gläser auch nicht nur gewaschen, sondern am besten richtig ausgekocht und dann zum Abtropfen aufgestellt werden. Putzen Sie sie nicht mit einem Küchentuch von innen aus. Auch der Rand muss sauber sein, damit das luftdichte Verschließen kein Problem ist.

Außerdem sollten die Früchte und Lebensmittel frisch sein und noch keine Druckstellen haben. Wollen Sie andere Lebensmittel als Erdbeeren einwecken, sollten Sie nach einem passenden Rezept suchen, weil sich die Einweckzeiten von verschiedenen Nahrungsmitteln unterscheiden.

Ist es dann Zeit, die eingeweckten Erdbeeren zu verzehren, kann man sie vielseitig verwenden. Im Winter schmecken sie zum Beispiel super zu Waffeln, im späten Sommer noch zu Eis und im Herbst im Pudding oder in einem cremigen Sahnenachtisch oder in der Quarkspeise. Außerdem können sie zu Erdbeersoße verarbeitet werden, die ebenso zu zahlreichen Nachtisch-Speisen passt.