Dieser Eistrick lässt Kinderaugen leuchten: knackige Schokoglasur aus nur zwei Zutaten

Von: Anne Tessin

Sobald das Thermometer steigt, wird es Zeit für leckeres Eis. In 30 Sekunden machen Sie aus einer schnöden Kugel ein knackiges Highlight wie aus der Eisdiele.

Bei jeder Lust auf Eis gleich in die nächstgelegene Eisdiele zu gehen, kostet Zeit und geht auf die Dauer auch leider ganz schön ins Geld. Wenn Sie ab und zu mal beides sparen wollen, machen Sie doch einfach zu Hause einen Eisbecher, der mit der professionellen Variante locker mithalten kann. Dafür brauchen Sie frische Sahne, Früchte und für viele gehört auch Schokosoße dazu. Es gibt im Handel fertige Schokoglasur, die hart und knackig wird, wenn sie mit Eiscreme in Berührung kommt – was besonders Kindern gut gefällt. Sie können die knackige Schokoglasur für Eis aber auch ganz einfach selbst machen und das auch noch aus nur zwei Zutaten, die Sie sicher immer im Haus haben werden, wenn Sie den einfachen Sekunden-Trick erst einmal kennen.

Knackigen „Eiszauber“ können Sie ganz einfach selbst machen. © Gudrun Krebs/Imago

Knackige Schokoglasur für Eis: So einfach und schnell ist das Rezept

Sie brauchen:

3 EL Schokodrops

1 Teelöffel Kokosöl

optional: Streusel, Krokant

Das einfache Rezept für knackige Schokoglasur im Video:

Und so geht‘s:

Geben Sie die Schokodrops in eine kleine Schüssel und schmelzen Sie sie in der Mikrowelle oder im Wasserbad. In der Mikrowelle dauert das etwa 30 Sekunden, behalten Sie die Schokodrops dabei gut im Blick. Rühren Sie dann das Kokosöl mit einem Löffel oder eine Gabel unter, bis eine glatte Masse entsteht.

So genießen Sie die knackige Schokoglasur für Eis

Gießen Sie die flüssige Schokoladenglasur über das Eis, wird sie sofort wieder fest und knackt herrlich, wenn Sie das Eis mit dem Löffel essen oder einfach direkt hineinbeißen. Sie können das Ganze auch noch mit Streuseln oder Krokant kombinieren und so noch mehr Eindruck bei Ihren „Eiskunden“ schinden. Hätten Sie gedacht, dass Sie so einfach eine Schokoglasur zaubern können, die keine rätselhaften Inhaltsstoffe enthält und trotzdem richtig lecker schmeckt? Und das auch noch in weniger als einer Minute! Der Sommer kann kommen. (ante)

