Erdbeer-Stracciatella-Torte: Die müssen Sie unbedingt in der Erdbeersaison backen

Von: Maria Wendel

Rezepte für Erdbeerkuchen gibt es viele. Kennen Sie schon die Erdbeer-Stracciatella-Torte? (Symbolbild) © Imago

Erdbeeren und Schokolade sind einfach ein Dream-Team. Deshalb kombinieren wir beides in einer eindrucksvollen Erdbeer-Stracciatella-Torte.

Sie lieben Erdbeerkuchen? Und wie sieht‘s mit Stracciatella aus? In dem folgenden Rezept werden beide Köstlichkeiten in einer Erdbeer-Stracciatella-Torte vereint. Beeren, Schokoraspel, Sahne und Biskuitböden – wer kann da schon widerstehen? Und keine Angst: Die Torte sieht zwar beeindruckend aus, die Zubereitung kriegen Sie aber bestimmt auch hin, wenn Sie kein Profi-Konditor sind. Das einzig Besondere zu „normalem“ Kuchenbacken ist, dass Sie den Biskuitboden zweimal waagerecht durchschneiden müssen, damit insgesamt drei Böden entstehen. Die werden abwechselnd mit der Erdbeer-Stracciatella-Sahne geschichtet. Und schon haben Sie eine köstliche Torte selbst gebacken, die auch optisch was hermacht.

Rezept für Erdbeer-Stracciatella-Torte: Die Zutaten

Für eine Springform (26 cm):

Für den Biskuitboden:

Butter für die Form

4 Eier (Größe M)

100 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker – Was ist eigentlich der Unterschied zu Vanillinzucker?

125 g Mehl

1 TL Backpulver

2 EL Kakaopulver

Für die Füllung:

500 g Erdbeeren – mit diesen Tipps bleiben sie länger frisch

750 ml Schlagsahne

3 Päckchen Sahnesteif

50 g Zucker

2 Päckchen Vanillezucker

100 g Schokoladenraspel

50 g Zartbitterschokolade

Beispielbild – nicht das tatsächliche Rezeptbild.

So machen Sie es sich einfacher Statt einen Biskuitboden selbst zu backen (hier finden Sie noch einige Tipps für den Teig), können Sie natürlich auch einen dreiteiligen, dunklen Tortenboden kaufen.

Erdbeer-Stracciatella-Torte: einfach backen

Legen Sie den Boden der Springform mit Backpapier aus und fetten Sie den Rand mit Butter ein. Heizen Sie den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze oder 180 °C Umluft vor. Für den Biskuitteig schlagen Sie die Eier mit dem Zucker schaumig, bis die Masse dick und weiß ist. Rühren Sie den Vanillezucker unter. Mischen Sie das Mehl mit dem Backpulver und dem Kakao, sieben Sie es über die Eier-Zucker-Masse und heben es vorsichtig unter. Füllen Sie den Teig in die Springform und backen Sie den Boden für etwa 30 Minuten im Ofen. Danach herausnehmen und auskühlen lassen. Lösen Sie den Boden aus der Form und schneiden Sie ihn zweimal waagerecht durch, damit drei Böden entstehen. Legen Sie den untersten Boden auf eine Tortenplatte und umstellen Sie ihn mit einem Tortenring. Für die Füllung waschen, putzen und würfeln Sie 300 g der Erdbeeren. Schlagen Sie 500 g Sahne mit 2 Päckchen Sahnesteif, dem Zucker und dem Vanillezucker steif. Heben Sie die Erdbeerwürfel und die Schokoladenraspel unter. Geben Sie ein Drittel der Erdbeersahne auf den untersten Boden, legen Sie den zweiten Biskuit darauf und verstreichen Sie noch ein Drittel der Sahne darauf. Legen Sie den letzten Boden auf, verteilen Sie die restliche Creme darauf und streichen Sie sie glatt. Stellen Sie die Torte für mindestens 2 Stunden kalt. Lösen Sie dann vorsichtig den Tortenring. Schlagen Sie 250 g Sahne mit 1 Päckchen Sahnesteif steif und streichen Sie damit den Tortenrand gleichmäßig ein. Hobeln Sie die Zartbitterschokolade in Späne und drücken Sie diese mithilfe eines Spatels an den Tortenrand. Waschen und putzen Sie die restlichen 200 g Erdbeeren und schneiden Sie diese in Scheiben. Verteilen Sie die Früchte auf der Torte. Erdbeer-Stracciatella-Torte bis zum Servieren kalt stellen. Tipp: Hier lesen Sie, wie Sie Kuchen und Torten ohne Messer in perfekte Stücke schneiden.

Rezeptidee: Chefkoch

Video: So pflücken Sie die besten Erdbeeren für den Kuchen mit Frische-Kick

Die Erdbeersaison hat begonnen und am besten schmecken die kleinen roten Früchte frisch vom Feld. Worauf sollte man dabei achten? Am besten pflückt man nicht zu viele, denn Erdbeeren halten nur ein bis zwei Tage im Kühlschrank. Hat man sich in der Menge doch verschätzt, kann man die restlichen Erdbeeren gut in einem Kompott verarbeiten. Oder man friert die Früchte ein und verleiht dem Aperitiv am Sommerabend eine kühle Portion Frische.

