Obst richtig waschen: Wie Sie Früchte sogar länger haltbar machen können

Obst sollte vor dem Verzehr gewaschen werden, das steht fest. Doch kann man beim Waschen offensichtlich einen entscheidenden Fehler machen.

Wundern Sie sich manchmal, warum Ihr Obst sofort schimmelt, wenn Sie es nicht sofort verzehren? Das könnte daran liegen, dass Sie es falsch waschen.

Erdbeeren waschen: So geht es richtig

Reife Erdbeeren erkennen Verbraucher an gleichmäßig roten, glänzenden Früchten. Außerdem duften sie aromatisch. Am besten isst man die Früchte immer sofort. Falls das jedoch nicht möglich ist, sollten sie abgedeckt und ungewaschen in den Kühlschrank kommen. Wer die Früchte vorher wäscht, riskiert, dass sie an Geschmack verlieren, erläutert die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse.

Wichtig ist auch, die Beeren niemals unter fließendem Wasser abzuspülen. Der harte Strahl kann die empfindliche Oberfläche beschädigen und ebenfalls Aroma ausschwemmen. Besser ist es, die Erdbeeren in einer Schüssel mit stehendem Wasser zu säubern. Die Blätter und den Strunk entfernt man dann erst nach dem Waschen.

Beim Obstwaschen können einige Fehler passieren, die die Haltbarkeit verringern. © Karin Lau/Imago

Himbeeren waschen: So bleiben sie länger haltbar

Um Himbeeren länger frisch zu halten, gibt es einen einfachen Trick: Waschen Sie die Beeren nach dem Kauf ab und füllen Sie eine Schale mit einem Drittel Essig und zwei Dritteln Wasser. In diese Mischung legen Sie die Himbeeren und lassen sie eine Weile einweichen. Dieser Trick ist dann auch auf die Gefahr hin sinnvoll, dass sie ihren Geschmack ein wenig verlieren, wenn Sie die Beeren erst nach ein paar Tagen verzehren möchten. Danach einfach abspülen und zum Trocknen auf ein Küchentuch legen. Der Essig tötet die Keime und die Himbeeren schimmeln nicht mehr so schnell. Erfahren Sie zum Trick für Ihre Himbeeren hier mehr.

Äpfel waschen: Robuster und haltbarer

Anders ist es dagegen beim Waschen von Äpfeln oder Obstsorten, die nicht so leicht zu beschädigen sind. Diese können Sie einfach unter fließendes Wasser halten oder sie mit einer Bürste von Schmutz entfernen, hier allerdings vorausgesetzt, dass es sich um Bio-Obst handelt. (sca / dpa)