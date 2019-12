Trick für Bolognese: Diese Zutat haben Sie sicher noch nie verwendet

Spaghetti Bolognese ist ein überaus beliebtes Gericht. Es gibt viele Rezepte, aber eine Zutat kommt nie vor - dabei macht sie den geschmacklichen Unterschied.

Für das beliebte Gericht Spaghetti Bolognese gibt es unzählige verschiedene Rezepte und nicht wenige davon behaupten, das Beste zu sein. Die Zutaten ähneln sich meist: Hackfleisch, Tomaten, Knoblauch und Zwiebeln, wichtig ist aber auch ein Wurzelgemüse wie Möhren, Staudensellerie und ein Schuss Wein für den runden Geschmack.

Kaffeepulver soll Bolognese feinen Geschmack verleihen

Ein britischer Supermarkt hat nun allerdings einen Tipp veröffentlicht, der dieser Liste eine weitere spannende Zutat hinzufügt: Instantkaffeepulver. Ja, Sie haben richtig gelesen – Kaffee ist die Geheimzutat. Aber Sie sollen das Pulver nicht einfach in die Bolognesesoße schütten. Vielmehr ist der Tipp, einen Teelöffel Instantkaffeepulver in etwas Hühner- oder Rinderbrühe aufzulösen und so zum Gericht hinzuzufügen. Das Pulver soll mehr geschmackliche Tiefe bringen, ohne den Kaffee zu sehr in den Vordergrund treten zu lassen.

Instantkaffeepulver kann in vielen Rezepten verwendet werden

Dieser Tipp ist gar nicht so willkürlich wie es scheint. Hobbyköche berichten, dass sie das Pulver auch benutzen, um gekaufter oder selbst gekochter Tomatensoße den extra Kick zu geben. Auf Nachfrage erklärt ein Verantwortlicher der Supermarktkette, die den Tipp nun verbreitet an, dass der Kaffee die Süße des Tomatenragouts ausbalanciere.

Italienerin bittet: Hören Sie endlich auf, diesen Fehler beim Nudelessen zu machen

Wer kein Instantkaffeepulver im Haus hat, kann es auch mit echtem, gebrühten Kaffee probieren. Dieser bringt allerdings eine stärkere, bitterere Note mit sich, die Sie vorsichtig einsetzen sollten. Tasten Sie sich an die richtige Menge heran, werden Sie mit einem runden, vollen Geschmackserlebnis belohnt. Probieren Sie es aus!

Video: Tipps und Tricks für die perfekten Nudeln!

Lesen Sie auch: Das ist die wahrscheinlich beste Bolognese der Welt

ante