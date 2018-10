Fies: McDonald's-Mitarbeiter verrät, wie Sie bei den Pommes betrogen werden

Bei Pommes im Fast-Food-Menü gilt die Devise: Mehr ist mehr. Ein McDonald's-Mitarbeiter deckt nun aber auf, warum die Pommes-Tüte voller aussieht, als sie ist.

Je mehr Pommes, desto besser? Da gehen die Meinungen bei McDonald's und seinen Kunden scheinbar gewaltig auseinander. Internet-User sind schon länger einer Betrugsmasche auf der Spur, die Kunden verärgert.

Dieser Trick ist richtig fies

Wie "Bild" bereits vor einiger Zeit berichtete, behauptete ein Ex-Mitarbeiter des US-Konzerns auf "Reddit", dass die kleinen goldenen Stäbchen Mittelpunkt einer miesen Masche wären. Der User mit dem Namen "ExperiMENTALbunny" berichtete davon, dass ihm beigebracht wurde, den Pommes-Karton beim Befüllen so zusammenzudrücken, dass er zwar voll aussieht, es aber nicht ist. Der untere Teil des Kartons sollte absichtlich leer bleiben!

Fast schon stolz gestand der vermeintliche Ex-Mitarbeiter in dem Forum: "Es gab nur einen Kunden, der mich erwischt hat. Er schüttete die Pommes in die Tüte und füllte sie wieder zurück in den Karton. Der war dann nur zur Hälfte voll. Ich musste ihm die Pommes nachfüllen."

Pommes-Betrug ein Einzelfall?

In dem Forum "Reddit" kann jeder unter einem Pseudonym Einträge verfassen, deshalb ist der Wahrheitsgehalt der Aussage natürlich nicht bewiesen. Fest steht aber: Auf den Post meldeten sich auch andere angebliche Ex-Kollegen und bestätigten den Trick. Sie alle kennen den Pommes-Betrug.

McDonald's bestreitet Pommes-Trick

Der Fast-Food-Riese bestreitetjegliche Form von geheimen Kniffen, die den Angestellten beigebracht werden. Die Vorwürfe wies eine Sprecherin von McDonald's gegenüber "Mail Online" entschieden zurück.

