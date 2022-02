Ein schnell gebackener Genuss für Käsefans: Parmesan-Brot

Von: Maria Dirschauer

Teilen

Luftiges Brot mit Parmesan und italienischen Kräutern: So einfach backen Sie es. © Imago

Ein wunderbar fluffiges Brot, das ohne Hefe gebacken wird und deshalb nach 45 Minuten frisch auf dem Tisch steht. Klingt gut? Das ist Parmesan-Brot.

Brot selber backen hat in den letzten zwei Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Von Sauerteig bis Hefeteig und Vollkorn: Brotbegeisterte können sich durch die verschiedensten Rezepte* probieren. Teilweise muss man aber schon recht lange auf das wohlduftende Ergebnis warten: Hefeteig muss häufig etwa eine Stunde lange gehen und um Sauerteig selbst anzusetzen*, braucht es mehrere Tage. Wen also der plötzliche Hunger überkommt, für den sind schnelle Brot-Rezepte eher etwas. Zum Beispiel dieses Parmesan-Brot, das ohne Hefe auskommt und daher in Nullkommanichts auf dem Tisch steht. Perfekt zum Beispiel, wenn man einen Grillabend plant und den Gästen mal eine neue Beilage servieren möchte. Das Brot wird in einer Springform gebacken, wird also schön rund. So kann sich jeder wie bei einem Fladenbrot oder Focaccia ein Stück abbrechen oder -schneiden. Wie der Name schon verrät, ist dieses Brot vor allem etwas für Käsefans! Das Rezept für Parmesan-Brot stammt aus Italien bzw. genauer gesagt Umbrien. Die Italiener wissen schließlich, was lecker schmeckt!

Lesen Sie auch: Salat und Brot in einem: So machen Sie einen leckeren Brotsalat für den Grillabend.

Rezept für Parmesan-Brot: Diese Zutaten brauchen Sie

Portionen: 1 Brot

Zubereitungszeit: 15 Minuten

Backzeit: 25 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

50 g weiche Butter

2 Eier

60 g frisch geriebenen Parmesan

125 ml Milch

300 g Weizenmehl Typ 00*

1 TL Backpulver

1 TL Salz

1 EL Olivenöl

Italienische Kräuter (Basilikum, Oregano, Rosmarin, Majoran, Thymian, Salbei)

*Weizenmehl Typ 00 Der Mehltyp 00 (Tipo 00) bezieht sich auf die italienischen Mehltypen aus Weichweizen. Ähnlich zu Deutschland gibt der Tipo auch in Italien an, wie viele Mineralien das Mehl enthält. Es gilt: je höher die Zahl, desto höher der Mineralstoffgehalt und desto dunkler das Mehl. Für Pasta, Pizza und italienische Brote nimmt man meistens Tipo 00. Es entspricht in etwa dem deutschen Mehltyp 405. Das italienische Mehl gibt es aber z. B. auch bei Amazon (werblicher Link).

Auch interessant: Wenn Sie Parmesan lieben, machen Sie wahrscheinlich einen ärgerlichen Fehler.

So backen Sie ein fluffiges Parmesan-Brot in weniger als 45 Minuten

Heizen Sie den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Rühren Sie die Butter mit den Eiern cremig. Geben Sie den Parmesan und die Milch hinzu. Vermischen Sie das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz und rühren Sie alles unter die anderen Zutaten. Es sollte ein weicher, klebriger Teig entstehen. Legen Sie den Boden einer Springform mit Backpapier aus und fetten Sie den Rand mit Butter ein. Geben Sie den Teig in die Form. Sie können den Teig einschneiden, damit sich später leichter Stücke abtrennen lassen. Bepinseln Sie den Teig mit Olivenöl und bestreuen Sie ihn mit den italienischen Kräutern. Backen Sie das Parmesan-Brot für 20-25 Minuten im Ofen goldbraun.

Rezept: blechrein.de

Auch lecker: einfach und schnell gemachter Pizzazopf

(mad) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Weiterlesen: Pizza auf dem Grill zubereiten – ungewöhnlich, aber super lecker.

So wird aus Brotresten Suppe, Salat und Kuchen Fotostrecke ansehen

Dieser Artikel enthält Affiliate Links.