Frisches Brot selber backen: Mit diesem Topf-Trick geht es ganz schnell und leicht

Hier ein wirklich schnelles Rezept.

1 Würfel Frischhefe

550 ml lauwarmes Wasser

500g Dinkelvollkornmehl

1 EL Salz

150g Leinsamen

150g Sonnenblumenkerne

2 EL Balsamico-Essig

Die Hefe im Wasser auflösen, alle Zutaten hinzufügen und mit Knethaken zu einem glatten Teig rühren.

Ohne Gehenlassen in eine gefettete Kastenform geben (oder ungefettet in Silikonform). Im unteren Drittel in den nicht vorgeheizten Ofen stellen und bei 190-200 Grad Ober-/Unterhitze 75-85 Minuten backen (abhängig vom Ofen).

Ich backe immer zwei Brote gleichzeitig und friere das meiste in Stapeln à 6 Scheiben ein. Kann unaufgetaut getoastet werden.

Wohl bekomm's!