Nudeln zum Frühstück? Trend „Breakfast Pasta“ bringt Verdauung morgens in Schwung

Von: Jasmin Farah

Sie haben noch gekochte Nudeln vom Vorabend übrig? Dann genehmigen Sie sich doch einfach zum Frühstück! Peppen Sie sie etwas auf und Sie haben eine lang sättigende Speise.

Nudeln isst man nur mittags oder abends? Für viele ist es fast schon eine Faustregel, dass man nur zu diesen Tageszeiten warm isst. Frühstück gibt es bei den Deutschen am liebsten als Brot auf dem Teller oder Müsli in der Schüssel. Doch wer schon mal aus Faulheit kalte Pizza vom Vortag gegessen hat, weiß, wie gut das schmecken kann. Doch ist das wirklich so ungesund?

Schließlich handelt es sich bei solchen stärkehaltigen Speisen um vollwertige Mahlzeiten. Was spielt es also für eine Rolle, wann man die Pizza oder seine Spaghetti Bolognese verdrückt? Außerdem muss man bedenken, dass in vielen Teilen der Welt sogar der Morgen mit einer Portion Reis oder Nudeln beginnt. Wie wäre es also mal mit einer „Breakfast Pasta“ (auf Deutsch etwa: „Frühstücksnudeln“) anstatt dem morgendlichen Marmeladenbrot?

Das findet auch das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE), das sich ebenfalls für ein Nudelgericht als idealen Start in den Tag ausspricht. Allerdings macht’s hier die Mischung: Das Gericht sollte eben nicht nur aus Pasta und bisschen Soße bestehen, sondern vollwertig sein. Sprich: Die Nudeln sollten aus Vollkorn oder auch aus Kichererbsen und Linsen sowie Zucchini sein. Dadurch erhält man morgens schon viele wertvolle Ballaststoffe, die zudem die (träge) Verdauung in Schwung bringen.

Für genug Vitamine können sie leckeres Gemüse wie Zucchini, Spinat oder Karotten sowie Kräuter hinzufügen. Zum Schluss sollte ebenfalls nicht die Eiweiß-Komponente fehlen, Feta- oder Ziegenkäse sind leicht bekömmlich und gesund. Ein Schuss Olivenöl darüber sorgt für eine Portion gesunder Fette.

Nudeln zum Frühstück? Trend „Breakfast Pasta“ geht schnell

Um dem Ganzen noch etwas mehr Raffinesse zu verleihen, können Sie zudem mit etwas Öl oder Butter die Nudeln vom Vortag anbraten und die Zutaten nach Wahl allmählich hinzufügen. Haben Sie morgens hingegen nur wenig Zeit, reicht es schon aus, die Zutaten miteinander zu mischen und für ein paar Minuten in die Mikrowelle zu geben. Et voilà! Sie haben ein nahrhaftes und gesundes Gericht, das Sie gleich essen können und Sie müssen nicht wieder bis zum nächsten Abend warten, um die Köstlichkeit endlich verzehren zu „dürfen“.