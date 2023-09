Champignons richtig lagern: Vermeiden Sie fünf Fehler

Von: Stefan Winterbauer

Teilen

Champignons sind der Speisepilz Nummer 1 der Deutschen. Werden die Pilze nicht sofort zubereitet, sollten ein paar Regeln zur Lagerung beachtet werden.

Der Champignon ist der Champion unter den Speisepilzen hierzulande. Häufig werden die Pilze im Supermarkt in fertig abgepackten Schalen verkauft, aber man benötigt die gesamte Menge nicht sofort. Wie lassen sich die Reste gut lagern und welche Fehler gilt es dabei zu vermeiden?

1. Augen auf beim Pilze-Kauf

Pilze verarbeitet man am besten frisch. Darum sollten Sie schon beim Einkauf darauf achten, möglichst nur die Menge an Champignons zu kaufen, die Sie gerade benötigen. Meist bieten Supermärkte neben den abgepackten Schalen auch die Möglichkeit, eine gewünschte Menge abzuwiegen. Alternativ verlagern Sie den Pilz-Kauf einfach zum Gemüsehändler ums Eck oder auf dem Markt.

Beim Einkauf unbedingt darauf achten, dass die Ware frisch ist. Dann schmecken die Champignons nicht nur besser, sondern halten auch bei Lagerung länger. Bei diesen Merkmalen gilt: Finger weg!

Die Pilze riechen unangenehm muffig.

Sie weisen schwarze oder braune Flecken auf.

Die Stiele und/oder Lamellen der Pilze sind dunkel verfärbt.

Die Pilze haben zahlreiche Druckstellen.

Die Oberfläche ist feucht und schmierig.

2. Die Sache mit der Plastikfolie

Pilze in der gekauften Plastikschale und -folie sind auf Dauer kein gutes Team, da sich darin Kondenswasser sammeln kann, das die Pilze leichter verderben lässt. Eine Papiertüte ist dafür gut geeignet. © fortsite/Imago

Abgepackte Champignons sind meistens in einer Schale mit Plastikfolie verpackt. Werden sie zu Hause in der Folie gelagert, bildet sich recht schnell Kondenswasser, was Schimmel begünstigen kann. Werden die Pilze nicht sofort verwendet, sollte man zu Hause gleich die Folie entfernen, die Pilze putzen und in ein trockenes Baumwolltuch (z.B. Küchentuch) oder Küchenkrepp locker einwickeln.

Mindestens sollte man Löcher in die Plastikfolie stechen, sodass sich kein Kondenswasser bilden kann und die Champignons möglichst trocken bleiben.

Tutorial: So putzt man Champignons Fotostrecke ansehen

3. Kühlschrank-Regeln

Champignons bewahrt man am besten bei unter vier Grad im Gemüsefach des Kühlschranks auf. In der Regel halten sie sich dort bis zu vier Tagen, danach wird es kritisch. Tipp: Vor dem Essen riechen Sie am besten nochmal an den Pilzen, ob noch alles OK ist.

Tipp: Wenn Sie die Pilze im Kühlschrank in Zeitungspapier einwickeln, bleiben diese meist etwas länger frisch.

4. Schlechte Gesellschaft

Was Champignons (und andere Pilze) gar nicht mögen, ist, wenn sie im Kühlschrank neben stark riechenden anderen Lebensmitteln wie Käse oder Lauchzwiebeln gelagert werden. Die Pilze nehmen die Gerüche schnell an und einen Pilz, der nach Zwiebel schmeckt, will nun wirklich niemand auf dem Teller.

Auch Obst sollte nicht in unmittelbarer Nähe zu den Champignons aufbewahrt werden. Das Obst sondert meist Gase wie Ethylen ab, die die Pilze schneller verschrumpeln lassen.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

5. Darf man Champignons einfrieren?

Sollten Sie Champignons länger aufbewahren wollen, können diese ohne Probleme im Tiefkühler eingefroren werden. Aber bitte nur, wenn die Pilze zum Zeitpunkt des Einfrierens in einwandfreiem Zustand sind! Vor dem Einfrieren sollte man die Pilze putzen und am besten schon in mundgerechte Stücke schneiden.

Gefroren sind sie dann zwischen zehn und zwölf Monate lang haltbar. Beim Verwerten der gefrorenen Champignons diese besser nicht vor dem Kochen auftauen, dabei werden sie matschig. Die Pilzstücke also noch tiefgefroren in Pfanne oder Kochtopf geben und bei mindestens 70 Grad erhitzen. In der Mikrowelle sollten gefrorene Pilze besser nicht aufgetaut werden.

Es muss nicht immer der Kühlschrank oder der Tiefkühler sein. Man kann die Pilze auch trocknen, in Essig einmachen, in Öl einlegen oder gleich selbst welche züchten. Der Löwenzahn-Verlag hat einige Tipps dazu gesammelt.