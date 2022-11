Christkindlmarkt zu Hause: Machen Sie gebrannte Mandeln einfach selbst

Von: Anne Tessin

Im Advent wird es Zeit für Leckereien wie Eierpunsch, Glühwein, Lebkuchen und gebrannte Mandeln. So machen Sie sie selbst.

Gebrannte Mandeln sind eine Köstlichkeit, an der nur wenige auf dem Christkindlmarkt vorbeikommen. Leider müssen Sie für die süße Köstlichkeit zwischen drei und vier Euro hinblättern und wissen dann auch nicht wirklich, wie frisch die Mandeln sind. Zeit also, gebrannte Mandeln einfach mal selbst zu machen. Das geht einfacher, als Sie wahrscheinlich denken. Sie brauchen nur wenige Zutaten und etwas Zeit am Herd.

Zum Christkindlesmarkt gehören gebrannte Mandeln einfach dazu. © STL-Studio Liebhart/Imago

Zutaten für selbstgemachte gebrannte Mandeln

Sie benötigen:

200 g Zucker

100 ml Wasser

200 g Mandeln, ungeschält

2 Päckchen Vanillinzucker

1 TL Zimt

Außerdem brauchen Sie eine beschichtete Pfanne und einen Pfannenwender, der am besten aus Holz gefertigt ist. Plastikpfannenwender halten die Hitze, die beim Mandeln brennen entsteht, in der Regel nicht aus und schmelzen oder werfen Blasen.

So machen Sie gebrannte Mandeln selbst

Geben Sie den Zucker, den Vanillinzucker, den Zimt und das Wasser zusammen in eine beschichtete Pfanne. Rühren Sie alles gut um und lassen Sie die Mischung auf höchster Stufe aufkochen. Sobald die Zucker-Zimt-Wasser-Mischung kocht, schütten Sie die Mandeln dazu und vermischen alles gut. Während alles auf höchster Stufe kocht, verdampft das Wasser und die Masse wird dickflüssiger. Rühren Sie regelmäßig um. Ist das gesamte Wasser verdampft, wird die Mischung krümelig. Halbieren Sie nun die Hitze und rühren Sie die ganze Zeit weiter, damit nichts anbrennt. So karamellisiert der Zucker und legt sich um die Mandeln. Glänzen die Mandeln, sind sie fertig. Verteilen Sie die heißen Mandeln auf einem Backblech oder -gitter, das Sie mit Backpapier ausgelegt haben und achten Sie darauf, dass nicht zu viele Mandeln zusammenkleben.

Sobald die gebrannten Mandeln abgekühlt und getrocknet sind, können Sie sie vorsichtig voneinander lösen und umfüllen. Sie eignen sich auch toll als kleines Mitbringsel in der Vorweihnachtszeit.

Wichtig: Für das Rezept eignen sich nur ungeschälte Mandeln, da die Zuckermischung nicht an geschälten Mandeln haften bleibt.