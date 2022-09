Gefrierschrank kaputt: Diese Lebensmittel müssen jetzt in den Müll

Gefrierschrank kaputt oder Stromausfall? Das ist besonders im Sommer sehr ärgerlich. Wie lange halten sich die Lebensmittel jetzt noch, ohne zu verderben?

Eingefrorene Lebensmittel halten sich deutlich länger. Aber was, wenn der Gefrierschrank den Geist aufgibt?

Es gibt eine Faustregel, wie lange ein Gefrierschrank ohne Strom sein darf.

Mit einem Trick erkennen Sie auch nach einem Urlaub, ob das Gerät einwandfrei funktioniert hat.

Die Hitze brennt und ausgerechnet jetzt fällt das Gefrierfach oder gleich der ganze Tiefkühlschrank aus? Jetzt heißt es, schnell sein, bevor Sie die gefrorenen Lebensmittel* wegwerfen müssen, weil sie aufgetaut sind. Wenn Sie sich fragen, wie lange Sie Zeit für eine Rettungsaktion haben, verraten wir es Ihnen hier - mit einem sicheren Tipp, wie sich nach dem Urlaub feststellen können, ob in Ihrer Abwesenheit mal längere Zeit der Strom weg war...

So lange darf der Gefrierschrank ohne Strom bleiben

Ob Ihre Lebensmittel bei einem Strom- oder Geräteausfall genießbar bleiben, hängt von drei Faktoren ab:

Dauer des Stromausfalls bzw. Geräteausfalls

Alter des Gefrierschrankes

Außentemperatur

Moderene Geräte sind in der Regel so gut isoliert, dass sie die Innentemperatur bei einem Ausfall über mehrere Stunden halten können. Dies verbessert sich, je kühler die Außentemperatur um das Gerät herum ist. Ein Gefrierschrank, der im kühlen Keller steht, kann also länger Ihre Lebensmittel schützen, als es ein Gerät bei Zimmertemperatur oder mehr vermag.

Faustregel: Moderne Gefrierschränke können bis zu fünf Stunden ohne Strom bleiben und die Innentemperatur halten.

Um ganz sicher zu gehen, können Sie die Innentemperatur messen. Liegt sie unter +3°C, sind Sie auf der sicheren Seite. Eiscreme, Fleisch und Co. tauen erst an, wenn die Temperatur stundenlang im Plusbereich liegt. Hier kommt es natürlich auch auf die Größe und Beschaffenheit an. Fühlen Sie also die Oberfläche der Lebensmittel. Ist diese noch hart und durchgefroren, sollte keine Gefahr bestehen.

Das sollten Sie mit angetauten Lebensmitteln machen

Fällt Ihr Gefrierfach oder -schrank länger aus, tauen die Lebensmittel darin ab bzw. sogar auf. Dies ist bei einigen Produkten problematischer als bei anderen. Während es bei einigen Lebensmitteln überhaupt kein Problem ist, sie einfach wieder einzufrieren, leiden bei anderen der Geschmack oder die Konsistenz. Verderbliche Lebensmittel sollten dagegen auf keinen Fall wieder einfrieren, da hier eine Gesundheitsgefahr besteht. In diesen Bereich gehören:

rohes Fleisch

Fisch

Geflügel

Hackfleisch*

Speisen, die rohe Eier enthalten

Eiscreme

Diese Lebensmittel sollten Sie möglichst innerhalb von 24 Stunden verarbeiten oder verbrauchen.

Nach einem Stromausfall wieder eingefroren werden können diese Lebensmittel

Obst

Gemüse

Brot

Backwaren

Diese Lebensmittel sind nicht so anfällig für gesundheitsgefährdende Bakterien, es kann aber sein, dass sie beim späteren Verzehr geschmacklich gelitten haben, oder eine merkwürdige Konsistenz haben.

So stellen Sie fest, ob Ihr Gefrierschrank einen Stromausfall hatte

Wenn Sie gerade zu Hause sind, wenn der Strom ausfällt oder der Gefrierschrank kaputt geht, können Sie direkt reagieren. Aber was, wenn Sie im Urlaub waren? Wie stellen Sie fest, ob die Lebensmittel in der Zwischenzeit angetaut und wieder eingefroren wurden, als der Strom wieder da war? Mit einem kleinen Trick haben Sie Gewissheit:

Stellen Sie einen kleinen Behälter mit Wasser in das Gefrierfach und lassen Sie es durchfrieren. Legen Sie dann ein Cent-Stück auf die gefrorene Oberfläche. Kommen Sie aus dem Urlaub zurück und das Geldstück ist etwas eingesunken oder gar am Boden des Behälters, war der Gefrierschrank längere Zeit ohne Strom und die Lebensmittel sind möglicherweise angetaut oder gar ganz aufgetaut. Werfen Sie verderbliche Lebensmittel in so einem Fall zur Sicherheit weg.

Liegt das Geldstück aber noch da, wo Sie es zurückgelassen haben, können Sie davon ausgehen, dass Ihr Gefrierschrank die ganze Zeit über funktioniert hat. (ante) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

