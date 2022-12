Drei Tipps, um beim Kochen Zeit und Geld zu sparen – darum sollten Sie immer TK-Gemüse vorrätig haben

Von: Janine Napirca

Teilen

Wenn es in der Küche schnell gehen und vor allem so günstig wie möglich sein soll, beherzigen Sie doch einmal drei wertvolle Küchentipps.

Neben Job, Haushalt und Kinderbetreuung bleibt in der Küche nicht immer viel Zeit zum Kochen und außerdem wollen Sie durch die gestiegenen Preise gerne so viel Geld sparen, wie es geht? Mit drei grundlegenden Tipps aus der Küche können Sie zum einen Zeit und zum anderen auch etwas Geld einsparen. Denn allein auf die gute Vorbereitung kommt es an.

Job, Haushalt, Kinder und Kochen passt nicht unter einen Hut? Mit Deckel zu kochen ist nur einer von vielen wertvollen Tipps, wie Sie in der Küche Geld und Zeit sparen können. © Anastasiya Amraeva/Imago

1. Küchentipp, um beim Kochen Zeit und Geld zu sparen: Grundvorrat anlegen

Ein ganz wertvoller Tipp, um in der Küche beim Kochen Zeit und Geld einzusparen, ist, sich einen Grundvorrat an nötigen Lebensmitteln anzulegen. Zwiebeln und Kartoffeln können Sie beispielsweise auch lagern, wenn Sie keinen Keller besitzen. Trockenlebensmittel wie Reis, Nudeln und Mehl halten sich ebenfalls bei der richtigen Lagerung lange. Außerdem sollten Sie immer Essig, Öl und Gewürze vorrätig haben. Wenn Sie die Lebensmittel im Angebot auf Vorrat kaufen, sparen Sie sich neben Zeit vor allem Geld.

Zudem ist ein Notvorrat im Gefrierfach empfehlenswert. Tiefgekühltes Gemüse, das direkt nach der Ernte schockgefrostet wird, enthält beispielsweise meist mehr Vitamine als frisches Gemüse. Zusätzlich sparen Sie sich bei tiefgekühltem Brokkoli oder eingefrorenen Karottenscheiben die mühselige Schnippelei – und damit auch Zeit.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de

2. Küchentipp, um beim Kochen Zeit und Geld zu sparen: Speiseplan erstellen

Wenn Sie für jede Woche vor dem Einkaufen einen vollständigen Speiseplan erstellen, vergessen Sie zum einen nichts und müssen dann nicht ärgerlicherweise noch einmal los – was vor allem Zeit kostet. Sie sparen zum anderen auch Geld, denn erfahrungsgemäß sind viele kleinere Einkäufe, bei denen man einmal hier und einmal da noch etwas zusätzlich mitnimmt, in Summe teurer als ein großer Wocheneinkauf.

Welche Lebensmittel dürfen Sie nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren? Fotostrecke ansehen

3. Küchentipp, um beim Kochen Zeit und Geld zu sparen: energieeffizient Kochen

Einsparpotential besteht auch beim Kochen selbst:

Deckel: Wer Speisen mit Deckel auf dem Topf oder der Pfanne kocht, der nutzt die Energie optimal. Außerdem werden die Gerichte so schneller fertig. Sie sparen also gleichzeitig Zeit und Geld.

Wasserkocher: Verwenden Sie für Reis- und Nudelwasser zunächst einen Wasserkocher, bevor Sie die Lebensmittel auf dem Herd im Topf zubereiten, denn auch das spart Zeit und Energie und folglich auch Geld.

Vorkochen: Bereiten Sie Speisen wie Reis, Kartoffelbrei oder Suppen in größeren Mengen zu und verbrauchen Sie die Reste in den Folgetagen – Übriggebliebenes wird im Kühlschrank aufbewahrt. Selbiges funktioniert auch mit Soßen oder Salatdressings. Alternativ können Sie gekochte Nudelgerichte oder Aufläufe auch portionsweise einfrieren, nach Bedarf auftauen und verspeisen. Eine größere Zeitersparnis als Vorkochen gibt es in der Küche kaum.