Sommer im Glas: Erdbeer-Prosecco-Konfitüre – mit der Gelierprobe perfekt Marmeladen kochen

Von: Anna Heyers

Konfitüren oder Gelees haben in ihrer Zubereitung meist eines gemeinsam: die Verwendung von Geliermittel, damit die Masse fest wird. Das wird mit einer Gelierprobe geprüft, aber wie?

Sobald die ersten Beeren reif geworden sind und man sie ernten kann, beginnt für viele Menschen auch die Einkoch- oder Einmachzeit. Sie wollen einen Teil des Sommers im Glas bewahren – und zwar in Form von Gelees, Marmeladen oder Konfitüren. Damit die am Ende im Glas auch die richtige Konsistenz haben, wird zum Einkochen Gelierzucker oder ein anderes Geliermittel verwendet (z.B. Apfelpektin oder Agar-Agar).

Da aber die Fruchtmasse beim Kochen flüssig ist, ist es schwer abzuschätzen, wie fest sie nach dem Abkühlen wird. Hier kommt die Gelierprobe ins Spiel, ein Klassiker in der Küche (ähnlich wie die Stäbchenprobe beim Backen).

Was ist eine Gelierprobe?

Erdbeerkonfitüre, selbst eingekocht, ist ein wunderbares Geschenk für Familie, Freunde oder Bekannte. Mit dem Bonus, dass man genau bestimmen kann, welche Zutaten in den Aufstrich wandern.

Bei der Gelierprobe werden etwa ein bis zwei Esslöffel der kochenden Früchte auf einen kalten Teller gegeben. Dort kühlt die Konfitürenmasse schnell aus und wird (hoffentlich) fest. Bleibt sie flüssig, ist das ein Zeichen dafür, dass man noch etwas Geliermittel hinzugeben muss.

Nicole hat einen Tipp für eine noch einfachere Gelierprobe. Die Heidenheimerin ist begeisterte Bäckerin und schreibt auf ihrem Blog Rezepte oder zeigt auf Youtube ihre zauberhaften Motiv-Torten. Außerdem ist sie als Nicoles Zuckerwerk Teil von Starcook, dem Food-Network.

Schnell und einfach: die Gelierprobe von Nicoles Zuckerwerk

Bei Nicoles Variante der Gelierprobe benötigt man keinen Extrateller und auch keinen Esslöffel, was am Ende auch für weniger Abwasch sorgt. Sie nimmt einfach ihren Rührlöffel und lässt die Konfitürenmasse herabtropfen. In einem ihrer Instagram-Beiträge sagt sie dazu: „Wenn der letzte Tropfen hängen bleibt, dann ist die Konfitüre perfekt gekocht und kann abgefüllt werden.“

Rezept für Nicoles Erdbeer-Prosecco-Konfitüre

Wer noch auf der Suche nach einem passenden Rezept zum Nachmachen ist, kann die spritzige Erdbeer-Prosecco-Konfitüre von Nicoles Zuckerwerk einmal ausprobieren. Übrigens: Dieses und viele weitere Rezepte findet man auch in der Starcook-App.

Zutaten für die Erdbeer-Prosecco-Konfitüre:

225 g Erdbeeren (gewaschen, geputzt, gewogen)

150 g Prosecco

1 TL Vanilleextrakt (oder 1 Pck. Vanillezucker)

Optional: 2 bis 3 frische Thymianzweige

375 g Gelierzucker (Typ: 1:1)

Die Zubereitung von Nicoles Erdbeer-Prosecco-Konfitüre

Und auch die Zubereitung der spritzigen Konfitüre ist dann relativ schnell gemacht:

Die gewaschenen und geputzten Erdbeeren in kleine Würfel schneiden. Die Erdbeeren zusammen mit Prosecco, Vanilleextrakt, Thymianzweigen (optional) und Gelierzucker in einen Kochtopf geben, verrühren und eine Stunde ziehen lassen. Nach der Ziehzeit den Kochtopf auf den Herd geben und alles aufkochen. Anschließend die Hitze etwas reduzieren (Achtung Spritzgefahr!) und die Konfitüre drei Minuten weiter sprudelnd kochen. Nach der Kochzeit die Konfitüre vom Herd nehmen, eine Gelierprobe machen, Thymianzweige herausnehmen und die Konfitüre zügig in saubere, sterile Gläser füllen. Die Gläser sofort verschließen.